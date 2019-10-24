Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

TBMM’ye sunulacak “Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı”nı açıklandı. Bu hafta Meclis’e sunulması beklenen taslakta "Kurumlar Vergisi"nin düşürülmesi, "Gelir Vergisi"nin ise artırılması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı ve kayıtdışılıkla mücadele yönü de bulunan yeni bir vergi taslağı hazırladı.

Yeni vergi taslağında ayrıca, kambiyo satışları üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) oranı da artırılıyor ve bu oranın artırılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi taslağının detayları şöyle:

Kurumlar Vergisi oranları

Halka açılmayı teşvik etmek amacıyla belirli şartlarla borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken verginin oranını indirmek üzere Cumhurbaşkanına yetki veriliyor

GELİR VERGİSİ TARİFELERİ



Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi tarifesi dört dilimden yedi dilime çıkarılıyor

Böylece yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması hedefleniyor

Yüksek gelir elde edenlerin vergisini artırmak üzere yeni dilimler ve oranlar ekleniyor