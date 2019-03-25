Kuşburnu suyu fabrikası, 8 yıl sonra üretime başladı

Kentte, 1974'te üretime geçen kuşburnu suyu fabrikası, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle 2011 yılında kapanmak zorunda kaldı. Halkbank'a devrolan fabrikanın yeniden hizmete girmesi için Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen harekete geçip çalışma başlattı. 50 kişinin istihdam edildiği, günlük 30 ton üretim yapılan fabrika, Başkan Çimen'in girişimleri sonucu belediye tarafından 3 milyon 250 bin liraya satın alınarak yeniden faaliyete geçirildi. Kuşburnu ağırlıklı olmak üzere, alıç, böğürtlen ve kızılcık suyunun da üretildiği fabrikanın yeniden üretime geçmesi yöre sakinlerini sevindirdi.

'PAZAR PAYIMIZ İYİ DURUMDA'

Belediye Başkanı Ercan Çimen, fabrikanın istihdama ciddi katkı sunacağını belirterek, "Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapalı kalan, Gümüşsu fabrikasını 3 milyon 250 bin TL'ye aldık. Yaklaşık 50 kişi çalışıyor, günlük 30 ton üretim kapasitesi var. Kızılcık, kuşburnu, böğürtlen, elma, alıç gibi meyvelerimizin hem suyu hem de marmelat şeklinde üretimini yapıyoruz. İnşallah kapasitemizi daha da artırıp 30 tonu yüzde 50 artırmak istiyoruz. Hem Gümüşhane Belediyesi'ne bir gelir olarak hem de istihdam kapısı olarak fabrikamızı çalıştıracağız. 28 Eylül 2018 tarihinde açılışını yaptık. O günden beri piyasada Gümüşsu markası adıyla pazar payımız çok iyi durumda. Ürün yetiştiremiyoruz. İnşallah bu mevsimde alacağımız ürünlerle fabrikamız belediyemiz ve şehrimize değer katacaktır" dedi.