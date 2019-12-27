Kuveyt Türk'ten karlı dağları aşan izcilere destek

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 15. kez düzenlenen Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nın bu yıl da resmi sponsoru oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yılki Milli Bilinç Kampı'na Türkiye'nin 62 şehrinden 136 ve 8 ülkeden 16 olmak üzere toplam 152 izci lideri katıldı. İzciler, milli bilinç kampı için 22 Aralık 2019 Pazar günü Erzurum’a ulaştı.

Hava şartlarının ağır olduğu bir dönemde gerçekleştirilen Allahuekber Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’na katılmak için daha önce kış kampına katılma şartı arandı. Kampa, Kuveyt Türk çalışanlarından oluşan bir ekip de katıldı.

Bugüne kadar gerçekleştirilen kamplardan görsellerin yer aldığı Sarıkamış Milli Bilinç Kampı Fotoğraf Sergisi’nin açılışıyla başlayan anma programları, Erzurum’da ilk kez düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Fener Alayı ile devam etti. Türkiye İzcilik Federasyonu’nun (TİF) Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda ise TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı kampla ilgili izcilere detaylı bilgi verdi.