Kuveyt’ten Türk müteahhitlere dev proje için çağrı

Gökhan ARTAN / İSTANBUL (DHA)-Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin inşası da dahil Türk müteahhitlerin önemli projelere imza attığı Kuveyt’ten Türk müteahhitlere dev projelerinin yapımıyla ilgili ihale için davet geldi. Kuveyt yeni eğlence şehri kurmak adına gelecek yıl düzenleyeceği ihaleye Türk firmaları da davet etti. İhale ilanı, Türk gazetelerinde de yer aldı.

Kuveyt ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yıl sonu itibariyle 678 milyon dolar olmasıyla 2015 yılındaki ticaret hacmi geçildi. Türkiye’de halen Kuveyt sermayeli 300’ün üzerinde firma faaliyet gösterirken, bu firmalarca, Türkiye’ye 1,7 milyar dolar seviyesinde yatırım yapıldı. Türkiye’de yatırım yapan Kuveyt menşeli firmalar genel olarak finans, gayrimenkul, ticaret ve endüstri alanlarında faaliyette bulunuyor. Kuveytlilerin emlak sektörüne yatırım yapması ve Türkiye’de mülk satın almaları son dönemde artarken Kuveyt vatandaşları Türkiye’de 2017 yılında 1691 mülk edindi.

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