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  4. Kuveyt’ten Türk müteahhitlere dev proje için çağrı

Kuveyt’ten Türk müteahhitlere dev proje için çağrı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin inşası da dahil Türk müteahhitlerin önemli projelere imza attığı Kuveyt’ten Türk müteahhitlere dev projelerinin yapımıyla ilgili ihale için davet geldi.

Gökhan ARTAN / İSTANBUL (DHA)-Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin inşası da dahil Türk müteahhitlerin önemli projelere imza attığı Kuveyt’ten Türk müteahhitlere dev projelerinin yapımıyla ilgili ihale için davet geldi. Kuveyt yeni eğlence şehri kurmak adına gelecek yıl düzenleyeceği ihaleye Türk firmaları da davet etti. İhale ilanı, Türk gazetelerinde de yer aldı.

Kuveyt ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yıl sonu itibariyle 678 milyon dolar olmasıyla 2015 yılındaki ticaret hacmi geçildi. Türkiye’de halen Kuveyt sermayeli 300’ün üzerinde firma faaliyet gösterirken, bu firmalarca, Türkiye’ye 1,7 milyar dolar seviyesinde yatırım yapıldı. Türkiye’de yatırım yapan Kuveyt menşeli firmalar genel olarak finans, gayrimenkul, ticaret ve endüstri alanlarında faaliyette bulunuyor. Kuveytlilerin emlak sektörüne yatırım yapması ve Türkiye’de mülk satın almaları son dönemde artarken Kuveyt vatandaşları Türkiye’de 2017 yılında 1691 mülk edindi.

EĞLENCE ŞEHRİ KURMAK İÇİN TÜRK FİRMALARA DAVET VAR

Türk şirketlerin Kuveyt’ten aldıkları ihalelerin toplamı halihazırda 6,5-7 milyar dolara ulaşırken, Kuveyt Türk müteahhitlere dev projeleri için davet etti. Kuveyt eğlence şehri kurmak için Türk firmaları 27 Şubat 2020 teklifler için son ibraz tarihli ihaleye çağırdı.

Kuveyt Yeni Eğlence Şehri’nin izin, planlama, geliştirme, tamamlama, işlem bakım kullanım ve yatırımı ile ilgili Türk gazetelerine de ilan verdi. İhale ilanında “Projenin amacının Al-Doha, Kuveyt’te bulunan mevcut bir siteye yeniden geliştirip genişleterek uluslararası çapta tema parkı, eğlence ve serbest zaman kompleksi oluşturmaktadır. Belirtilen site, belirli şekilde atanmış bölgelerin geliştirileceği toplamda 2 milyon 570 metrekarelik bir alana sahip kıyı şeridine bitişik bulunmaktadır. Proje Kuwait Vision (Kuveyt Vizyonu) 2035’e uygun olarak teslim edilmiştir. Bu plan ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesini desteklemeyi ve Kuveyt’in seyahat ve eğlence endüstrisini büyütmeyi amaçlamaktadır. Teklifler için son ibraz tarihi 27 Şubat 2020 perşembe günü olacak. Teklifte bulunmak isteyenler, aşağıdaki adresle irtibata geçmelidirler. Al Diwan Al Amiri, Kuveyt Devleti,Bayan Sarayı, İdari Binası, 1.Kat, Bölge 7, İhaleler ve Takibi Departmanı” denildi.

TÜRKLER KUVEYT’TE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYOR

Limak İnşaat tarafından inşa edilen, Türk müteahhitlerin yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıdığı belirtilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalininin yapımı da devam ediyor. 4,5 milyar dolarlık ihaleyi 2016 yılında kazanan Limak İnşaat, projeyi 2021 yılında teslim edecek. 750 bin metrekarelik alana sahip yeni terminalin faaliyete geçmesinden sonra havalimanının kapasitesinin yılda 25 milyon yolcuya ulaşması planlanıyor. Limak İnşaat, projeyi devretmesinin ardından iki yıl süreyle bakım ve onarım hizmeti de verecek. Öte yandan terminal inşaatının tamamlanmasının ardından operasyona geçiş süreci de yürütülecek.
(FOTOĞRAFLI)

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