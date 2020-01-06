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  4. Kuyumcu esnafı altın fiyatlarının yükselmesini Süleymani olayına bağladı

Kuyumcu esnafı altın fiyatlarının yükselmesini Süleymani olayına bağladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının gramının 300 TL’yi aşarak yükselmesindeki en büyük etkenin İranlı General Kasım Süleymani’nin, ABD tarafından öldürülmesi olduğunu kaydetti.Altındaki hızlı yükseliş yatırımcılarını tedirgin ederken, fiyatın arttığını gören bazı vatandaşlar bunu fırsata çevirerek bozdurmak için bazıları ise daha fazla yükseleceğini düşünerek almak için kuyumcu esnafının yolunu tuttu.

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının gramının 300 TL’yi aşarak yükselmesindeki en büyük etkenin İranlı General Kasım Süleymani’nin, ABD tarafından öldürülmesi olduğunu kaydetti.
Altındaki hızlı yükseliş yatırımcılarını tedirgin ederken, fiyatın arttığını gören bazı vatandaşlar bunu fırsata çevirerek bozdurmak için bazıları ise daha fazla yükseleceğini düşünerek almak için kuyumcu esnafının yolunu tuttu. Kentte gram altın 300 TL’yi aşarken, en fazla satılan altın türlerinden çeyrek altın ise 500 TL bandına dayandı.
Altın fiyatlarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Yıldırım ise altındaki yükselişinin devam edebileceği ön görüsünde bulunarak şunları söyledi:
“Bu ön gördüğümüz bir şeydi ama ön görmediğimiz bu kadar kısa sürede gerçekleşeceğiydi. Onu da yakın bölgemizde İran Genaral’inin, Amerika tarafından vurulmasıyla başlayan gerginlik, her zaman güvenli liman olarak tabir ettiğimiz altını direk yukarıya doğru tırmandırdı. Bir müddet daha bu hızını devam ettirmesini bekliyoruz. Altının ben bir hafta içerisinde 310 TL’yi görmesini bekliyorum açıkçası. Bugün itibariyle çeyrek altın 500 TL civarında, gram altın da 300 TL. Bunu da biraz önce anlattığım nedenlerle bağdaştırmak lazım.”
Altın almak için kuyumcu esnafının yolunu tutan vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dert yakındı. Bazı vatandaşlar ise düğünlerde fiyatların yüksek olmasından dolayı altın takamadıkları ve başka arayışlar içine girdiklerini belirtti.

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