Kuyumcular da seçim meydanında

Sektör temsilcileri kendi içlerinden Meclis’te yer almalarını istedikleri adaylar hakkında destek açıklamaları yapmaya başladı. Altın sektörünün ekonomiye katkılarını artırmak ve sorunların çözümünü sağlamak amacıyla ülke genelindeki 81 ilin Kuyumcular oda başkanları belirledikleri adayları açıkladı.

Ülke genelinde kuyum sektörünün tüm oda ve derneklerinin desteğini arkasına alan Hakkari Kuyumcular Odası Başkanı ve Borsa Gold Yön. Kur. Bşk. Sabahattin Baş, kendisine destek veren 10’u aşkın oda başkanının katılımı ile gerçekleşen toplantıda AK Parti İstanbul 2.bölgedenaday adaylığını açıkladı.

Sabahattin Baş,"Türkiye’de 35 bin kuyumcu bulunuyor. Bunların kendileriyle beraber çalışanları ve ailelerini de hesaba katarsak, yaklaşık 300 bin kişiyi kapsayan bir sektörü Mecliste temsil etmek için onların gücünü de arkamıza alarak yola çıktık.35 bin kuyumcu çalışanlarıyla beraber 300 bin insan bu sektörden ekmek yiyor bu sektörün mecliste temsili bizde de olmalı” dedi.

KuyumcukentA.Ş. KİAŞ Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz, “Sektörümüzün sorunu çok ama bizi temsil edecek hiçbir zaman bir milletvekilli olmadı. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyetinde kuyumcular olarak hep taşeron olduk bundan sonra icraatın içinde olmak istiyoruz. Elimizi taşın altına koyup mesleğimizle alacak kararlarda bizden bilgi almalarını meclisteki milletvekillerine kuyumculuğu öğretmeyi, kuyumculuğun ne olduğunu söylemeyi istiyoruz." dedi.