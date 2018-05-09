FİNANS

Kuyumcular da seçim meydanında

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2018 17:40 | Son Güncelleme

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kuyumcu meslek örgütleri de sesini duyurmak için meydana çıktı.

Kuyumcular da seçim meydanında

Sektör temsilcileri kendi içlerinden Meclis’te yer almalarını istedikleri adaylar hakkında destek açıklamaları yapmaya başladı. Altın sektörünün ekonomiye katkılarını artırmak ve sorunların çözümünü sağlamak amacıyla ülke genelindeki 81 ilin Kuyumcular oda başkanları belirledikleri adayları açıkladı.

Ülke genelinde kuyum sektörünün tüm oda ve derneklerinin desteğini arkasına alan Hakkari Kuyumcular Odası Başkanı ve Borsa Gold Yön. Kur. Bşk. Sabahattin Baş, kendisine destek veren 10’u aşkın oda başkanının katılımı ile gerçekleşen toplantıda AK Parti İstanbul 2.bölgedenaday adaylığını açıkladı.

Sabahattin Baş,"Türkiye’de 35 bin kuyumcu bulunuyor. Bunların kendileriyle beraber çalışanları ve ailelerini de hesaba katarsak, yaklaşık 300 bin kişiyi kapsayan bir sektörü Mecliste temsil etmek için onların gücünü de arkamıza alarak yola çıktık.35 bin kuyumcu çalışanlarıyla beraber 300 bin insan bu sektörden ekmek yiyor bu sektörün mecliste temsili bizde de olmalı” dedi.

KuyumcukentA.Ş. KİAŞ Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz, “Sektörümüzün sorunu çok ama bizi temsil edecek hiçbir zaman bir milletvekilli olmadı. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyetinde kuyumcular olarak hep taşeron olduk bundan sonra icraatın içinde olmak istiyoruz. Elimizi taşın altına koyup mesleğimizle alacak kararlarda bizden bilgi almalarını meclisteki milletvekillerine kuyumculuğu öğretmeyi, kuyumculuğun ne olduğunu söylemeyi istiyoruz." dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuyumcu seçim

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

'K' belgesi de artık e-Devlet'ten 5 dakikada alınabilecek

'K' belgesi de artık e-Devlet'ten 5 dakikada alınabilecek

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Beştepe'de kritik ekonomi zirvesi sona erdi

Beştepe'de kritik ekonomi zirvesi sona erdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin ikinci büyüğü 2 Haziran'da su tutmaya başlıyor

Türkiye'nin ikinci büyüğü 2 Haziran'da su tutmaya başlıyor

Konut kredisi faizleri 9 yılın zirvesinde

Konut kredisi faizleri 9 yılın zirvesinde

Yetim aylığı alırken dikkat!.. Ayrıntıları kaçırmayın

Yetim aylığı alırken dikkat!.. Ayrıntıları kaçırmayın

Beştepe'de kritik ekonomi zirvesi sona erdi

Beştepe'de kritik ekonomi zirvesi sona erdi

Emeklilerin Temmuz zammı belli oluyor

Emeklilerin Temmuz zammı belli oluyor

Kanal İstanbul’a Güney Koreli inşaat devi talip

Kanal İstanbul’a Güney Koreli inşaat devi talip

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.