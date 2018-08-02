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Kuyumcular tatil dönüşünü bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

"Vatandaşın önemli bir kesimi hala tatil modunda" diyen İKO Başkanı Atayık, altın satışlarının Kurban Bayramı sonrası hareketleneceğini öngördüklerini dile getirdi.

Kuyumcular tatil dönüşünü bekliyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Anadolu’nun birçok ilinde düğün hareketliliği tam olarak yaşansa da aynı canlılığı İstanbul gibi büyükşehirlerde henüz göremiyoruz. Bunun en önemli nedeni vatandaşın önemli bir kesiminin hala tatil modunda olması. Sektör olarak Kurban Bayramı’ndan sonra, ağustos-eylül-ekim aylarında daha hareketli ve verimli bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarıyla ve kuyumculuk sektörünün yaşadığı ticari aktiviteyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altının gram fiyatının, 2017 Temmuz- 2018 Temmuz tarihleri arasında TL bazında yatırımcısına yüzde 33,81 kazanç sağladığını ifade eden Atayık, "24 ayar gram altının fiyatı 2017 Aralık ayından bu yana 8 aylık süreçte yüzde 21 yükseldi. Ancak, yıl başından beri gerek yurt dışında gerekse yurt içinde yükseliş eğilimindeki altın fiyatının düşüş eğilimine girdiğini ifade edebiliriz. Tabii ki iç piyasada altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsur, TL’nin dolar karşısındaki pozisyonu." bilgilerini verdi.

Atayık, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı içerisinde faiz artırımına gitmesi beklentisinin küresel piyasalarda güçlü dolar öngörüsünü perçinlediğini söyledi.

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