Kuyumculardan kredi ve teminatta indirim beklentisi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk kuyumculuk sektörünün en önemli temsil kuruluşlarından biri olan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumcuların kredi faiz oranları ve teminat tutarlarıyla ilgili artan şikayetleri üzerine finans sektörünün önde gelen 6 bankasının yöneticileriyle İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

İKO'nun Çemberlitaş’taki merkez binasında yapılan toplantıya İKO Başkanı Mustafa Atayık, İKO Başkan Yardımcıları Burak Yakın ve İlhami Yazıcı, VakıfBank, İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Akbank, Yapı Kredi ve DenizBank yetkilileri katıldı.

'HER GÜN YÜZLERCE ŞİKAYET GELİYOR'

İKO Başkanı Mustafa Atayık, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, döviz fiyatlarındaki artışla birlikte bankaların altın kredi faizlerini yükseltmesi ve teminat artışlarının sektörde sıkıntıya yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"40 bin işletmeden oluşan kuyumculuk sektörü, üretim potansiyeliyle istihdama büyük katkı sağlıyor. Sektörümüz, bugün yıllık 10 milyar doları aşan iç piyasa ve ihracat potansiyeliyle ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyor. Ağustos ayından itibaren dövizdeki yükseliş nedeniyle bankalarımız da yıllık faiz oranları ve buna paralel olarak teminat miktarını yükseltti. (Kredi faiz oranları) Sektör mensuplarımız bu konuda çok muzdarip. Bize her gün yüzlerce şikayet geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla bile şikayetler alıyoruz."