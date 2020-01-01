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  4. Kuzey Afrika'ya ihracat 11 ayın zirvesinde

Kuzey Afrika'ya ihracat 11 ayın zirvesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Bu yıl ocak-kasım döneminde AB ülkelerine 76,7 milyar dolarlık ihracat yapılırken, AB'nin ihracattaki payı yüzde 48,9 olarak hesaplandı - AB'yi toplam ihracattaki yüzde 18,4 payıyla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri izledi

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Kasımda Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracat, bu yıl ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkarak toplam ihracattan yüzde 6,5 pay aldı.

Küresel ekonomide artan rekabet koşulları, mevcut pazarlardaki payı artırmanın yanında, yeni pazarlara girmeyi zorunlu kılıyor.

İhracatın belirli ülkelere ağırlıklı olarak yapılması riskli olarak değerlendirilirken, sürdürülebilir ihracat için yeni pazarlara girmek kritik önem taşıyor.

Türkiye'de de "İhracat Ana Planı"nda belirlenen hedef ülkelerin ithalatından alınan pay artırılarak, pazar çeşitliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye'de ihracat, ağırlıklı olarak AB ülkeleriyle Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılıyor.

Bu yıl ocak-kasım döneminde AB ülkelerine 76,7 milyar dolarlık ihracat yapılırken, AB'nin ihracattaki payı yüzde 48,9 olarak hesaplandı. Bu ülke grubunu, 28,9 milyar dolar ve yüzde 18,4 payla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri takip etti.

Toplam ihracattan AB hariç Avrupa ülkeleriyle diğer Asya ülkeleri yüzde 7,2'şer, Kuzey Afrika ülkeleri yüzde 5,9 ve Kuzey Amerika ülkeleri 5,2 pay aldı. Avustralya ve Yeni Zelanda ile Güney Amerika ülkelerine ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 1 civarında seyretti.

- Kuzey Afrika'ya ihracat 11 ayda 9 milyar doları geçti

Ocak-kasım döneminde Kuzey Afrika ülkelerine 9 milyar 298 milyon dolarlık ihracat yapılırken, geçen ay bu bölgeye 1 milyar 14 milyon liralık dış satım gerçekleştirildi. Böylelikle 2019'da bu bölgeye ihracat ilk kez aylık 1 milyar doları aşmış oldu.

Kasımda bu bölgeye toplam ihracatın yüzde 6,54'ü gerçekleştirilirken, bu oran yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Kuzey Afrika

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