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  4. Kuzey Kore, "askeri yükü" en fazla olan ülke

Kuzey Kore, "askeri yükü" en fazla olan ülke

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, 2007-2017 yıllarında askeri harcamalara GSYİH'nin yılda ortalama yüzde 13,4'ünü harcayarak bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı

Kuzey Kore, 2007-2017 yıllarında gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH) oranla en çok savunma harcaması yapan ülke oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı Dünya Askeri Harcamalar ve Silah Satışları Endeksine göre Kuzey Kore, 11 yıllık dönemde GSYİH'nin yılda ortalama yüzde 13,4'lük payını askeri harcamalara ayırarak bu alanda 170 ülke arasında ilk sırada yer aldı.

Kuzey Kore bu dönemde GSYİH'sinin en az yüzde 12,8'ini, en fazla yüzde 14'ünü savunma harcamalarına ayırdı.

Savunma harcamalarının GSYİH'ye oranının "askeri yük" olarak tanımlandığı endekste Kuzey Kore'yi yüzde 7,5 ile Umman, yüzde 6 ile İsrail ve yüzde 5,9 ile Suudi Arabistan izledi.

- Nüfusuna oranla en fazla askeri personele sahip ülke

Aynı dönemde nüfusunun ortalama yüzde 4,7'sini silah altında tutan Kuzey Kore, askeri personelin nüfusa oranında da ilk sırada yer aldı.

Kuzey Kore'yi, nüfusunun yüzde 3,1'i silah altındaki Eritre, yüzde 2,3'ü silah altındaki İsrail, yüzde 1,6'sı silah altındaki Güney Sudan ve yüzde 1,5'i silah altındaki Irak izledi.

Kuzey Kore askeri personelin toplam iş gücündeki payı bakımından ise silah altındakilerin toplam iş gücünün yüzde 11,5'ini oluşturduğu Afrika ülkesi Eritre'nin ardından yüzde 7,5'lik payla ikinci sırada yer aldı.

Askerlerin toplam iş gücü içindeki payı sıralamasında Irak yüzde 6,4 ile 3'üncü, Ürdün yüzde 5,5 ile 4'üncü ve İsrail yüzde 4,9 ile 5'inci oldu.

- Türkiye, "askeri yük" endeksinde 56. sırada

Söz konusu dönemde GSYİH'sinin ortalama yüzde 1,6'sını savunmaya harcayan Türkiye, listede 56'ncı sırada yer aldı. Askeri personelin nüfusa oranı binde 6 olan Türkiye, bu alanda 38'inci olurken silah altındakilerin toplam iş gücüne oranında ise yüzde 1,7 ile 31'inci sırada yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore, savunma harcama payı, savunma harcamaları,

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