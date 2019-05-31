FİNANS

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bazı kesimler trafiğe açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki bazı viyadük ve yollar, ulaşıma açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bazı kesimler trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kesim-4'teki Kurtköy- Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde bulunan V07 viyadüğünün bir kısmı ve Kesim-5'teki Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu), bölüm gece yarısı trafiğe açıldı.

Trafiğe açılan bölüme yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlilerin girmesi ve otoyol üzerinde duraklama, park etme, geri dönüş yapma yasaklandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesiminde mecburi asgari hız, saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hızın ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı.

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Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar bu çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılmaması, yıkılmaması, kesilmemesi ve başka şekilde tahrip edilmemesi istendi.

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Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhası koyabilmeleri için genel müdürlük ile görevli şirketten izin alması gerekiyor.

Yolun yapım, bakım ve işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu trafik

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