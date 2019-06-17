Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici ve iş insanları ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 17 yılda Türkiye'de hayata geçen önemli hizmetler ve projelere değindi.

Türkiye'nin her alanda önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Turhan, "Yeter mi? Yetmez. Bizim yatırım yapmaya devam etmemiz lazım ve biz ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Turhan, Türkiye'de son yıllarda ulaştırma alanında yaşanan değişimi herkesin fark ettiğini belirterek, Türkiye'nin her köşesinin ulaşılabilir, erişilebilir hale geldiğini, neredeyse tüm şehirlerin bölünmüş yolla, büyük şehirlerin ise otoyollarla bağlandığını kaydetti.

Şimdi şehirleri yüksek hızlı trenlerle bağladıklarını aktaran Turhan, şöyle devam etti:

"Sanayicimizin ham maddesini getirmesi ve ürettiği ürünü pazara ulaştırabilmesi yönünden çok büyük öneme sahip. Biz yolları yapmasaydık yollarımızın şu anki trafiği taşıma şansı olmayacaktı. Sanayicimizin rekabet şansı en aza inecekti. Yaptığımız bu altyapı ile sanayicimizin büyümesini ve sanayinin ülke sathına yayılmasına öncülük etmiş olduk. Şu anda ülkemizin her yanına organize sanayi bölgeleri kurulabilmesinin altında da yaptığımız yatırımlar yatmaktadır."