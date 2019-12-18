Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta yaşandı

Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde nüfus bir önceki yıla göre binde 10.4’lük artış gösterdi. Bölge nüfusu 22 bin 840 kişilik artışla 2 milyon 188 bin 214’ten 2 milyon 211 bin 54 kişiye ulaştı.

BÖLGENİN TÜM İLLERİNDE ARTIŞ

22 bin 840 kişilik nüfus artışının görüldüğü Bölgenin nüfusu 2 milyon 188 bin 214’ten 2 milyon 211 bin 54’e yükseldi. Bölgede kapsamındaki tüm illerde nüfus artışı kaydedildi. Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yer alan 7 il içinde en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta yaşanırken, Erzurum binde 9.6’lık artışla 5’inci sırada yer buldu.

2007-2019 SÜRECİ

TÜİK ADNKS verilerinden yapılan hesaplamalara göre bölge nüfusu 2007 yılında 2 milyon 212 bin 759, 2008 yılında 2 milyon 201 bin 862, 2009 yılında 2 milyon 198 bin 61, 2010 yılında 2 milyon 202 bin 106, 2011 yılında 2 milyon 230 bin 394, 2012 yılında 2 milyon 226 bin 155, 2013 yılında 2 milyon 207 bin 602, 2014 yılında 2 milyon 206 bin 326, 2015’te 2 milyon 195 bin 359, 2016 yılında 2 milyon 201 bin 368, 2018 yılında 2 milyon 188 bin 214, 2018 yılında ise 2 milyon 211 bin 54 kişi olarak belirlendi.