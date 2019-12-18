FİNANS

Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta yaşandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, ve Ardahan illerinin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde nüfus bir önceki yıla göre binde 10.4’lük artış gösterdi. Bölgede en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta yaşandı.

Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta yaşandı

Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde nüfus bir önceki yıla göre binde 10.4’lük artış gösterdi. Bölge nüfusu 22 bin 840 kişilik artışla 2 milyon 188 bin 214’ten 2 milyon 211 bin 54 kişiye ulaştı.

BÖLGENİN TÜM İLLERİNDE ARTIŞ

22 bin 840 kişilik nüfus artışının görüldüğü Bölgenin nüfusu 2 milyon 188 bin 214’ten 2 milyon 211 bin 54’e yükseldi. Bölgede kapsamındaki tüm illerde nüfus artışı kaydedildi. Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yer alan 7 il içinde en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta yaşanırken, Erzurum binde 9.6’lık artışla 5’inci sırada yer buldu.

2007-2019 SÜRECİ

TÜİK ADNKS verilerinden yapılan hesaplamalara göre bölge nüfusu 2007 yılında 2 milyon 212 bin 759, 2008 yılında 2 milyon 201 bin 862, 2009 yılında 2 milyon 198 bin 61, 2010 yılında 2 milyon 202 bin 106, 2011 yılında 2 milyon 230 bin 394, 2012 yılında 2 milyon 226 bin 155, 2013 yılında 2 milyon 207 bin 602, 2014 yılında 2 milyon 206 bin 326, 2015’te 2 milyon 195 bin 359, 2016 yılında 2 milyon 201 bin 368, 2018 yılında 2 milyon 188 bin 214, 2018 yılında ise 2 milyon 211 bin 54 kişi olarak belirlendi.

İLLER BAZLI DEĞİŞİM

Iğdır ili nüfusu binde 13,7’lik 194 bin 775’ten 197 bin 456, Erzincan nüfusu binde 19.3’lük artışla 231 bin 51’den 236 bin 34, Bayburt’un nüfusu binde 22,8’lik artışla 80 bin 417’den 82 bin 274’e, Ağrı nüfusu binde 6.3’lük artış oranıyla 536 bin 285’den 539 bin 657, Erzurum nüfusu binde 9.6’lık artışla 760 bin 476’dan 767 bin 484’e, Kars nüfusu binde 4.2’lik artış oranıyla 287 bin 654’den 288 bin 878, Ardahan nüfusu binde 18.5’lik artışla 97 bin 96’dan 98 bin 907’ye çıktı.

KAYNAK:İHA

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Dünyanın en eski çarşısı yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor Dünyanın en eski çarşısı yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor
Hazine 6,9 milyar lira borçlandıHazine 6,9 milyar lira borçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Altın alacaklara önemli uyarı!

Altın alacaklara önemli uyarı!

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Sigarada yeni dönem başladı! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem başladı! 20 bin TL cezası var

Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye deprem oluyor o bölgede anlaşılıyor özellikle geceleri
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük zam! Tokat'ta taksi metre açılış ücreti 4 TL'den 7 TL'ye yükseltildi

Büyük zam! Taksi metre açılış ücreti 4 TL'den 7 TL'ye yükseltildi

2020’nin Zam Bütçesi Yüzde 15

Ne kadar zam alacaksınız?

Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Dünyada ikinci olacak

Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Çorum Valiliği’nden kimlik ve sürücü belgesi açıklaması

Haberi duyan başvurdu!

Moody's, 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

Moody's, 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.