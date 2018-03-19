FİNANS

Kuzu göbeğinin fiyatı etle yarışıyor! Kilosu 90 TL'den satılıyor

19 Mart 2018 09:51

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte sosyal bir aktiviyete dönüşen kuzu göbeğinin fiyatları et fiyatlarını geçti. Kilosu 90 TL'den satılıyor.

Kuzu göbeğinin fiyatı etle yarışıyor! Kilosu 90 TL'den satılıyor
Bahar aylarının gelmesi ile birlikte sosyal bir aktiviyete dönüşen kuzu göbeğinin fiyatlarının kilosu 90 lirayı buldu. Önümüzdeki günlerde 70 liraya inmesi beklenen göbek fiyatlarının pazar fiyatını duyanlar “Et fiyatlarını katlamış” demekten kendini alamıyor.
 
Genellikle mart ve nisan aylarındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği Aydın’ın Karacasu ilçesinde özellikle Bahçeköy, Çamköy, Dereköy, Yazır, Ataköy gibi mahallerde çalı diplerinde bulunuyor.
 
 
 
Hafta sonlarını değerlendirmek için çıktıkları arazi gezilerinde kuzu göbeği arayan Karacasulular bu işin ayrı bir bilgi ve tecrübe istediği söylüyorlar.
 
 
 
Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilen bu ürün yemeklerde kullanıldığı gibi farklı hastalıkların tedavisinde de değerlendiriliyor. İHA
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