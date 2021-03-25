Kuzugöbeğinin fiyatı altınla yarışıyor

Mart ve Mayıs aylarında doğal ortamda yetişen, bağışıklık sistemini hızlı bir şekilde onaran, kanser tedavisinde etkili olan ve içeriğinde bol miktarda potasyum ve kalsiyum bulunan mantar türlerinden kuzugöbeğinin kilosu 300 liradan satılıyor.

Muğla'da vatandaşlar tarafından çok sevilen kuzugöbeği aynı zamanda kırsalda yaşayan kadınların da geçim kapısı oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki halk pazarında satılan kuzugöbeği mantarının kilosu 300 liradan satılıyor.

30 senedir kuzugöbeği topladığını söyleyen Münevver Ölmez, "Soğuk hava şartları nedeniyle bu sene kuzugöbeği bulmakta zorlanıyoruz.

Sabah gittiğimiz dağdan akşama kadar üç tane kuzugöbeğiyle geri döndüğümüz oluyor. Bu nedenle bu yıl fiyatı çok yüksek. Vatandaş fiyatın 300 lira olduğunu duyunca şaşırıyor. Geçen sene bu fiyat 70-80 liraya kadar düşmüştü" dedi.

(İHA)



