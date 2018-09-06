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Bu sene öğrenci yurtlarında zam yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda bu sene zam yapılmayacağını söyledi.

Bu sene öğrenci yurtlarında zam yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Bakanlığa bağlı yurtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdeleri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Evet bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
KYK YURT BORÇ zam

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ne gunlere kaldık zam gelmedı dıye mujdelı haber almaya başladık yaşasın zam yok:)
Elektriğe zam benzine zam doğalgaza zam ekmeğe zam una zam şekere zam çaya zam yağa zam kaleme deftere zam elektonik eşyalara zam. Ama A habere göre fiyat değişikliği. Ben aklımı peynir ekmekle yemedim. Şu partli bı parli de değilim. Ama bunlar titanikteki mızıkacılar gibi davranıyor
Yapıldı bile..Öğrenci adlarına sorgulamada eylül ayı geçen seneye göre zamlı borçlandırılmış bile..
ne büyük mıtlıluk gerçekten çok büyük başarı peki asgari ücret 400 evro dan 200 evroya düştü buna ne diyelim
seçimde şişirdiniz tabi. seçim bitince de zam yok.
zam olmaması artık müjde ve sözüm ona lütuf olarak sunuluyor ....
TEMEL GIDA VE TEMEL İHTİYAÇLARA HER GÜN ZAM GELİYOR, DAHA NE OLSUN...
HADİ BE DEME İNANMAM. BU YIL MI ? YANİ 10-11-12. AYDA 3 AY DİYOSUN
Ayıp oluyor ama eşitlikten yanayım zam yok olur mu ?
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