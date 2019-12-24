Lastik İş, işverenden yüzde 15 zam talebinde bulundu

Lastik İş Sendikası yönetimi, fabrikalara sunulan ve 6 bin işçiyi kapsayan sözleşme taslağını açıklayarak yüzde 15 zam talep ettiklerini bildirdiler.

Lastik-İş Sendikası düzenlediği basın toplantısı ile örgütlü olduğu lastik fabrikalarına sendik üyesi üretim işçileri için yüzde 15 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katıldı. Fabrikalara sunulan sözleşme taslağını açıklayan Genel Başkan Sarı, sözleşmenin ayrıntıları hakkında da bilgi verdi.

6 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi

Fabrikalara taleplerini ilettiklerini belirten Genel Başkan Sarı, "Sendikamızın örgütlü bulunduğu iş yerleri için yeni dönem toplu iş sözleşmesi tekliflerimizi hazırlayarak işverenlere sunduk. Toplu sözleşme tekliflerimiz, üyelerimize dağıtılan talep formlarında belirtilen taleplerin sendikamızın temsilci ve yöneticileri tarafından değerlendirilmesi sonucunda hazırlandı. Yaklaşık 6 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 2 yıl süre ile geçerli olacak. İşverenlerle yapılan ön görüşmeler sonucunda toplu sözleşme görüşmelerinin yeni yılın Ocak ayının ilk yarısı içinde başlatılması bekleniyor” dedi.