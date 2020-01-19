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  4. Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemi durdu

Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemi durdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemi durdu

TRABLUS (AA) - Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemi durdu.

Petrol sahasındaki yetkililerden alınan bilgiye göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlılarının petrol sahasını Zaviye Limanı'na bağlayan hattaki vanalardan birini kapatması nedeniyle petrol pompalama işlemi durduruldu.

Libya'daki en büyük petrol sahası olan Şerare'de günlük 300 bin varili aşkın petrol üretiliyor. Bu miktar, 2019 yılında günlük bir milyon varili aşkın üretimin yapıldığı Libya'nın petrol üretiminin yaklaşık üçte birlik kısmına tekabül ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya, Şerare Petrol Sahası,

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