FİNANS
  4. lifebox, 2019'da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

lifebox, 2019'da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 09:53 | Son Güncelleme

Hatıraların ve dokümanların güvenle saklanmasını sağlayan kişisel bulut depolama servisi lifebox'a bir yıl boyunca 120 bin saat TV programına denk gelen 12 PB'lık dosya yüklendi

İSTANBUL (AA) - "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı” düşüncesiyle hayata geçirilen lifebox, 2019 yılında kullanıcı sayısını 5,5 milyona çıkardı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, dijital servisleriyle yaşama kolaylık ve eğlence katmaya devam ediyor.

Yüzde 100 yerli kişisel bulut depolama servisi lifebox, 2019 yılında kullanıcı sayısını 5,5 milyona çıkardı.

Kullanıcılarına güvenli rehber yedekleme, yüz ve obje tanıma, tekrarlayan fotoğraflar için telefon hafızasında yer açma, otomatik hikayeler yaratma gibi deneyimler sunan lifebox, 1,5 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşarak etkili bir büyümeye imza attı.

Yıl boyunca lifebox'a fotoğraf, video, müzik gibi farklı türde 6,3 milyar dosya yüklendi. Bu dosyaların sunucularda kapladığı yer ise 12 PB'ı geçti. Bu sayı, 18 milyon 432 bin CD içeriğine ya da 120 bin saatlik TV programına karşılık geliyor.

lifebox'ın en sevilen özelliklerinden biri olan PhotoPick, bu yıl 1,4 milyon kez, çektiği fotoğraflar arasında kararsız kalan kullanıcıların en iyi fotoğrafı seçmelerini sağladı. Bu yıl lifebox'ta 2,6 milyon kullanıcı, rehberini yedekleyerek herhangi bir kaybolma durumuna karşı önlemini aldı.

Tüm sunucuları Türkiye'de bulunan lifebox, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı” düşüncesinden yola çıkarak kullanıcılarının bilgilerini ülke sınırlarındaki sunucularda güvenle saklıyor.

Kullanıcılarının hesaplarındaki bilgileri özenle saklayan lifebox, 2019'da güvenlik önlemlerini bir kat daha artırarak giriş işlemlerinde e-mail doğrulama ve iki adımlı kimlik doğrulama özelliklerini getirdi. Böylece kullanıcılara lifebox'a girdikleri e-mail adres bilgilerini doğrulamaları gerektiğine dair bir bilgilendirme gidiyor ve böylece o hesaba yanlış bir e-mail tanımlama gibi karışıklıkların önüne geçilmiş oluyor. İki faktörlü kimlik doğrulama sayesinde ise uygulamaya giriş işlemlerine bir güvenlik katmanı daha eklenmiş oluyor.

- 20 adet Samsung Galaxy Note 10 hediye edilecek

lifebox, yeni yılda kullanıcılarına bir sürpriz yaparak 20 adet Samsung Galaxy Note 10 hediye etmeye hazırlanıyor.

1 Şubat'a kadar arasında lifebox uygulaması üzerinden PhotoPick özelliğini kullananlar kampanyaya katılmaya hak kazanacak. Her PhotoPick kullanımı bir hak sayılacak ve kullanıcılara günlük 10 defaya kadar çekiliş hakkı tanınacak.

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Lisanlı depoculuk hayata geçti, tarımdaki fahiş fiyat artışı son bulacakLisanlı depoculuk hayata geçti, tarımdaki fahiş fiyat artışı son bulacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lifebox Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Boğaz'daki tarihi yalılar satışa çıktı! Fiyatları dudak uçuklatıyor

Boğaz'daki tarihi yalılar satışa çıktı! Fiyatları dudak uçuklatıyor

Bunları yapan yandı! İşte 2020'de uygulanacak para cezaları

Bunları yapan yandı! İşte 2020'de uygulanacak para cezaları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lisanlı depoculuk hayata geçti, tarımdaki fahiş fiyat artışı son bulacak

Lisanlı depoculuk hayata geçti, tarımdaki fahiş fiyat artışı son bulacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

2020 yılı çevre cezaları belirlendi! İşte uygulanacak para cezaları

Bunları yapan yandı! İşte 2020'de uygulanacak para cezaları

Erciyes'te oteller yılbaşında yüzde 100 dolu

Yılbaşı öncesi yüzde 100 dolu

Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak (2)

Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak (2)

Elvan: “9 OSB’yi hayal olmaktan çıkardık”

Elvan: “9 OSB’yi hayal olmaktan çıkardık”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.