Limon ağacı bulunmayan beldeden yılda 4 milyon sandık limon pazara sürülüyor

Kabukları incelen ve sulanarak daha lezzetli hale gelen limon "yataklık limon" adıyla yurt içi ve dışında sofralarda yerini alıyor.

Herhangi bir cihaz ya da enerjiye gerek duymadan hizmet veren doğal depolara konulan limon, 4 ay buralarda bekletiliyor.

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kavak beldesinde tüf kayalar oyularak yapılan yer altı doğal soğuk hava depolarında her yıl ortalama 4 milyon sandık limon muhafaza edilerek, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Yer altındaki doğal soğuk hava depolarında bekletilen limonun, yapay depolarda bekletilenlere kıyasla raf ömrünün daha uzun olduğunu belirten Bağcı, şöyle konuştu:

"Tünel kazma makineleriyle oyulan depolar, koridor ve localardan oluşuyor. Gelen ürünleri buralara yerleştiriyoruz. Beldemizde yaklaşık 400 depo bulunuyor. Kış ve yaz mevsiminde depo iç sıcaklığı 3 ila 7 derece arasında olup nem yüzde 95 civarındadır. Burada muhafaza edilen limonun sararması ve kabuğu incelerek doğal ortamda sulanması sağlanıyor. Limonun burada kalması verim oranını artırıyor. Ayrıca, yer altı doğal soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin raf ömrü uzuyor. Yapay soğuk hava depolarındaki limonun, depodan çıktıktan sonra bir hafta gibi raf ömrü olurken, buradan çıkan ürünler yaklaşık 40 gün dayanabiliyor. Mersin ve Adana başta olmak üzere farklı yerlerden gelen narenciye depolanıp, Türkiye geneline ve yurt dışına sevkiyatları yapılıyor."

Bağcı, limonun kasım ayı başından şubat sonuna kadar depolarda tutulduğunu, yaz aylarında daha lezzetli ve olgunlaşmış olarak pazara sunulduğunu ifade etti.