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  4. Limon ağacı bulunmayan beldeden yılda 4 milyon sandık limon pazara sürülüyor

Limon ağacı bulunmayan beldeden yılda 4 milyon sandık limon pazara sürülüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Kavak beldesinde tüf kayaların içi oyularak yapılan doğal soğuk hava depoları, Akdeniz yöresinde yetiştirilen limonlara ev sahipliği yapıyor - Yer altındaki doğal depolarda kabuğu incelen ve daha sulu hale gelen limon, yurt içi ve dışına gönderiliyor - Kavak Belediye Başkanı Bağcı: - "Beldemizde yaklaşık 400 depo bulunuyor. Kış ve yaz mevsiminde depo iç sıcaklığı 3 ila 7 derece arasında olup nem yüzde 95 civarındadır" - "Burada muhafaza edilen limonun sararması ve kabuğu incelerek doğal ortamda sulanması sağlanıyor. Yer altı doğal soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin raf ömrü uzuyor"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kavak beldesinde tüf kayalar oyularak yapılan yer altı doğal soğuk hava depolarında her yıl ortalama 4 milyon sandık limon muhafaza edilerek, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Kapadokya bölgesinin tüf kaya yapısı nedeniyle kolaylıkla oyularak ortaya çıkarılan çok sayıda depo, Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen limonlara "yataklık" ediyor.

Akdeniz'de ağaçlardan toplanarak kasalara konulan limonlar, tır ve kamyonlarla tek bir limon ağacının bulunmadığı Kavak beldesine getiriliyor.

Herhangi bir cihaz ya da enerjiye gerek duymadan hizmet veren doğal depolara konulan limon, 4 ay buralarda bekletiliyor.

Kabukları incelen ve sulanarak daha lezzetli hale gelen limon "yataklık limon" adıyla yurt içi ve dışında sofralarda yerini alıyor.

- "Beldede 400 doğal yer altı deposu var"

Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede istihdama da önemli katkı sağlayan depolarda, ürünün bozulmadan muhafaza edilmesinin sağlandığını söyledi.

Yer altındaki doğal soğuk hava depolarında bekletilen limonun, yapay depolarda bekletilenlere kıyasla raf ömrünün daha uzun olduğunu belirten Bağcı, şöyle konuştu:

"Tünel kazma makineleriyle oyulan depolar, koridor ve localardan oluşuyor. Gelen ürünleri buralara yerleştiriyoruz. Beldemizde yaklaşık 400 depo bulunuyor. Kış ve yaz mevsiminde depo iç sıcaklığı 3 ila 7 derece arasında olup nem yüzde 95 civarındadır. Burada muhafaza edilen limonun sararması ve kabuğu incelerek doğal ortamda sulanması sağlanıyor. Limonun burada kalması verim oranını artırıyor. Ayrıca, yer altı doğal soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin raf ömrü uzuyor. Yapay soğuk hava depolarındaki limonun, depodan çıktıktan sonra bir hafta gibi raf ömrü olurken, buradan çıkan ürünler yaklaşık 40 gün dayanabiliyor. Mersin ve Adana başta olmak üzere farklı yerlerden gelen narenciye depolanıp, Türkiye geneline ve yurt dışına sevkiyatları yapılıyor."

Bağcı, limonun kasım ayı başından şubat sonuna kadar depolarda tutulduğunu, yaz aylarında daha lezzetli ve olgunlaşmış olarak pazara sunulduğunu ifade etti.

- Rusya, Azerbaycan ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Beldedeki depo işletmecilerinden Hamit Resul Doğan da dalından koparıldıktan sonra kendilerine ulaştırılan limonları, sandıklar içinde depoda oluşturdukları localara yerleştirdiklerini söyledi. Doğan, "Kasabamızda limon ağacı olmamakla beraber milyonlarca sandık limonu yurt içi ve dışına gönderiyoruz." dedi.

Depo sorumlularından İsmail Doğan da limonları, bekleme süresinin ardından Rusya ve Azerbaycan ile Romanya üzerinden Avrupa'ya gönderdiklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
doğal soğuk hava deposu, kavak beldesi, Nevşehir,

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