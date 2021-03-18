LINA Coin nedir? İşte Linear (LINA) Coin yorumları

Kripto para piyasasında yatırım yapmak isteyen kullanıcılar, 18 Mart 08.00 itibariyle LINA/BTC, LINA/BUSD ve LINA/USDT işlem çiftleriyle işlem yapabilir. Binance, toplamda 1,8 milyon dolarlık LINA Coin’i indirimli fiyattan satacak. LINA Coin, şu an için $0,28’dan işlem görüyor. Lına Coin piyasa değeri ise $503.851.829.

LINEAR (LINA) COİN NEDİR?

LINA, kendisini likidite açısından sınırsız olarak tanımlayan ve sentetik varlıkları oluşturmaya imkan sunan Linear protokolünün yerel kripto para birimdir. LINA sahipleri merkeziyetsiz finans işlemlerinden yararlanabilirler. LINA Coin, DeFi protokolünde kullanılabilen ve stake etme, daha çok kredi verme aşamalarında tercih edilen, faiz getirisi tipinde ekstra coin kazancı elde etmeye imkan sunar.

LINA Coin’in şu an için piyasa değeri $503.851.829, toplam arzı ise 900,000,000, maksimum arzı ise 10.000.000.000. Dolaşım arzı ise 1.686.673.616. Son 24 saatteki işlem hacmi 1,150,318 TL’dir. Son 24 saatte en düşük $0,099, en yüksek $0,29’dan işlem görmüştür. Son 24 saatteki ticaret hacmi $576.602.949’dır. Piyasa değeri sıralamasında 118. Sırada yer almaktadır.