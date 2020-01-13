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  4. Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor

Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Lincoln Electric Türkiye, robotik kaynak eğitimlerinin yapılmasını kolaylaştıran Kaynak Eğitim Robotu’yla sektör genelinde eğitim veriyor.

Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor

İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Lincoln Electric Türkiye, robotik kaynak eğitimlerinin yapılmasını kolaylaştıran Kaynak Eğitim Robotu’yla sektör genelinde eğitim veriyor.
Küresel rekabet ortamında büyüklüğü ne olursa olsun tüm şirketler üretkenliği artırmaya, kaliteyi iyileştirmeye ve maliyetleri düşürmeye odaklanıyor. Bu hedeflere ulaşma yolunda ilerleyen şirketler içinse kalifiye işgücünün yetersizliği büyük bir sorun oluşturuyor.
Bu nedenle pek çok şirket çalışanlarının robotlar yardımıyla eğitilmesini talep ediyor. Kaynak sektöründe de robotlu kaynak eğitimleri dijitalleşmenin etkisiyle ön plana çıkıyor.
Lincoln Electric Türkiye'den yapılan açıklamada, "Tüm dünyada sunduğu çözümlerle kaynak sektörünün lider kuruluşu konumunda bulunan Lincoln Electric Türkiye sektörde robotik kaynak eğitimlerinin yapılmasını kolaylaştıran Kaynak Eğitim Robotu’yla gelecek nesillerin üretim becerilerini geliştiriyor" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Şirket, Kaynak Eğitim Robotu’yla eğitim kurumlarına robotlu kaynak eğitimi için eksiksiz, gelişmiş bir çözümü sunuyor. Robotlu üretim için tüm bilgileri içeren ve sınıfta kullanıma uygun olan bu eğitim hücresiyle eğitmenler sınıfta robot eğitimi verebiliyor ve gerektiğinde kaynak uygulaması için eğitim robotunu hızlıca laboratuara taşıyabiliyorlar. Öğrenciler de çevrimdışı programlama yaptıktan sonra becerilerini üretime hazır bir robot modülünde test edebiliyorlar. Kaynak Eğitim Robotu ve Lincoln Electric Türkiye’nin yenilikçi çözümleri için askaynak.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz."
Kaynak sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıran robotik otomasyon çözümleri geliştiren Lincoln Electric Türkiye Kaynak Eğitim Robotu’yla gelecek nesillerin üretim becerilerini geliştiriyor. Öğrencilere robotik üretim becerileri kazandıran bu uygulamalı eğitim çözümü aynı zamanda robot biliminin öğrencilere anlatılmasını da kolaylaştırıyor.
Bu sistem üniversitelerin teknik eğitim programlarında, endüstri meslek okullarındave iş gücü geliştirme programlarında eğitim amaçlı kullanılabiliyor. Lincoln Electric Türkiye, Kaynak Eğitim Robotu ile eğitmenlere ve öğrencilere ileri seviye üretim ortamlarında başarılı olmak için gereken becerileri geliştirmeye yardımcı olmayı hedefliyor.
Şirket açıklamasında, "Robotik üretim eğitimi ihtiyacını karşılamak için tasarlanan bu eğitim hücresieksiksiz robotlu eğitim çözümü olarak ön plana çıkıyor. Kaynak Eğitim Robotu sınıfta robot operasyonu ve programlama için robot ve kontrol ünitesiyle birlikte geliyor. Saniyeler içinde kolayca kurulan robotta kapsamlı özelliklere sahip, robotik kullanıma uyumlu bir kaynak makinası da yer alıyor. Sınıfta programlama öğretmek ve uygulamak için standart bir kapıdan geçebilen bu eğitim hücresi kaynak yapmak için laboratuara kolayca taşınabiliyor. Kaynak Eğitim Robotu ve Lincoln Electric Türkiye’nin yenilikçi çözümleri için askaynak.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz" denildi. (Fotoğraflı)

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