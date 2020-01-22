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  4. Liseliler CNC kontrollü plazma kesme makinesi üretti

Liseliler CNC kontrollü plazma kesme makinesi üretti

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, demir çelik sanayisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin kesim ve dekorasyon işlerinde kullandığı makineyi piyasaya fiyatının yarı maliyetine imal etti - İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım: - "Üretim ve eğitimi buluşturduk. Üretimde çalışan bu öğrencilerimiz, mezun olduklarında piyasaya direkt yetişmiş eleman olarak çıkacaklar"

BURAK MİLLİ - Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, demir çelik sanayisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin kesim ve dekorasyon işlerinde kullandığı CNC kontrollü plazma kesme makinesi üretti.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, sanayicilerin kullandığı ve iç piyasada işletmelere 80-100 bin liraya satılan makineyi üretmek için çalışma başlattı.

Öğretmenlerinin de desteğiyle öğrenciler, metal teknolojileri bölümünde cihazın sehpa ve boyasını, elektronik bölümünde aksam ve bağlantılarını, makine bölümünde de dişli ve raylarını üretti.

Kodlama yoluyla yapılan çizimleri 2 santimetreye kadar kesme imkanı veren makinenin, demir, bakır, gümüş ve alüminyumu basınçlı havayla sorunsuz kestiği ve kullanıma hazır olduğu belirlendi.

Okulda yaklaşık bir yılda 40 bin lira civarında maliyetle tamamlanan ilk makine, "01" seri numarasıyla İstanbul'daki bir firmaya satıldı.

Ardından başlatılan çalışmayla 7'nci makineyi de bitirme aşamasına gelen öğrenciler, seri üretimle iç pazara daha fazla ürün sunmayı amaçlıyor.

- "Hızlı şekilde 2 santimetreye kadar parçalara şekil verilebiliyor"

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demir çelik sektöründe eski usulle yapılan oksijenli kesimlerin uzun süreli ve düzgün yapılamadığından CNC kontrollü plazma kesme makinesi üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Üretimi yaklaşık bir yılda tamamladıklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"CNC ile kodlama yoluyla hızlı bir şekilde 2 santimetreye kadar parçalara şekil verilebiliyor. Yaklaşık 40 bin lira civarında bir maliyeti oldu. Üreteceğimiz diğer makineleri de büyük ihtimalle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara göndereceğiz. Bununla ilgili Bakanlığımıza giderek oradaki yetkililerle görüşüp Türkiye'deki okullara bu makinenin verilmesi hususunda görüşmeler yapacağız."

- "Üretim ve eğitimi buluşturduk"

Öğrencilerin hem eğitim gördüğünü hem de mesleklerini öğrendiğini aktaran Yıldırım, makinenin seri üretimine geçtiklerini ve 7'ncisini bitirme aşamasına geldiklerini ifade etti.

Üretimden, öğrencilerin gelir de elde ettiğini anlatan Yıldırım, "Öğrencilerimiz çalışmalar karşılığında 700-800 lira gibi her ay ücret almaktadırlar. Esas döner sermayenin çalışma amaçlarından biri de okul içerisinde yapılacak harcamalar için devletin gönderdiği parayı en aza indirmek. Biz de bu şekilde bu uygulamaları yaparak üretim ve istihdam olayını burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Üretim ve eğitimi buluşturduk. Üretimde çalışan bu öğrencilerimiz, mezun olduklarında piyasaya direkt yetişmiş eleman olarak çıkacaklar." diye konuştu.

Bir sonraki hedeflerinin lazer kontrollü plazma kesme makinesi üretmek olduğunu dile getiren Yıldırım, bununla ilgili de çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Yarıyıl tatiline rağmen okulun atölyesinde çalışmayı sürdüren metal teknolojileri bölümü 11'inci sınıf öğrencilerinden Süleyman Tobak, arkadaşlarıyla makinenin tezgahını yaptıklarını aktardı.

Makinenin boyutları ve özellikleri hakkında bilgi veren Tobak, hem eğitim gördüklerini hem de meslek öğrendiklerini, üretime katkı sundukları için mutlu olduklarını belirtti.

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