FİNANS

Lisenin kazanı ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir meslek lisesinin öğrencileri, okullarının çevresindeki mahallelerde muhtarlar aracılığıyla belirledikleri ihtiyaç sahipleri için 6 çeşit yemek yaparak ailelerin sofralarına ulaştırıyor.

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yemek bölümü öğrencileri, hem yemeklerin yapımını öğreniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olarak paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiriyor.

Restoran konforunda sunum yapılıyor

Muhtarlar aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin yemek gereksinimini okul idaresinin katkılarıyla karşılayan öğrenciler, haftanın belirli günlerinde de ailelere misafir oluyor.
Öğrenciler tarafından yapılan ana yemek, ara sıcak, meze, çorba, salata ve tatlıdan oluşan 6 çeşit yiyecek, ailelerin evlerine yine öğrenciler tarafından ulaştırılıyor.
Kurulan sofrada yemek servisini de yapan öğrenciler, misafir oldukları ailelerin yüzünün gülmesini sağlıyor.
Kokteyl, yemek ve servis alanındaki ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok altın, gümüş ve bronz madalya sahibi de olan yemek bölümü öğrencileri, öğrendikleri 200'e yakın yöresel ve dünya mutfağı yemekleriyle adlarından da söz ettiriyor.

RESTORAN KONFORUNDA SUNUM YAPILIYOR

RESTORAN KONFORUNDA SUNUM YAPILIYOR
Yemek Bölümü Alan Şefi Emine Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölümde 250 öğrenci ve 6 öğretmenin bulunduğunu belirterek, öğrencilerin alanında en iyi bilgilere sahip olmasını ve bunun yanı sıra duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.
Öğrenciler tarafından yapılan çeşitli yemek ve tatlıların yine kendileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasının önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Durmaz, "Bu sayede paylaşma duygusunu pekiştirmiş oluyorlar. İkram sırasında bir aile özel bir restorana gittiğinde ne yapılıyorsa aynısını öğrencilerimiz uyguluyor. Menümüz ana yemek, ara sıcak, meze, çorba, salata ve tatlıdan oluşuyor.'' dedi.
Durmaz, ayrıca bölüm öğrencilerinin kamu kuruluşlarıyla, çeşitli özel sektör firmaları için yaptıkları organizasyonlar sayesinde de hem kendilerine hem de ailelerine maddi kazanç da sağladıklarını sözlerine ekledi.
Öğrencilerden Melda Mirioğlu da yaptıkları yemekleri ailelerle paylaşmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
İhtiyaç sahiplerinin evlerine öğretmenleri ve arkadaşlarıyla beraber gittiklerini anlatan Mirioğlu, "Ailelere restoran konforunda yemek ikramı yapıyoruz. Yemek sonrasında da hoşça sohbet ediyor ve güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.
Şerif Pulat ise öğretmen ve arkadaşlarıyla beraber böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Gittiğimiz evlerde sofraları biz kuruyoruz. Yaptığımız yemekleri ailelerle paylaşmak çok güzel. Bu sayede yardımlaşma duygumuzun pekişmesine de katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.
İhtiyaç sahibi aileler ise öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
Hatay meslek lisesinin öğrencileri

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