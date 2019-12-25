Lojistik Master Planı tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgeleri (OSB), özel endüstri bölgeleri, limanlar ve serbest bölgeleri içeren 294 kilometrelik iltisak hattı yapma hedeflerinin olduğunu, bu hatlarla birlikte yeni lojistik merkezleri kurarak sanayinin rekabet gücünü artıracaklarını ifade etti.

Lojistik Master Planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla tanıtıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştırma alanında 17 senede kat ettiği mesafenin pek çok ülkeye örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu söyledi.

- "Ulaşım altyapısı çağ atladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ulaşım altyapısının çağ atladığını ve bu sayede stratejik konumunun daha da güçlendiğini belirten Varank, bu durumun sanayinin gelişmesi, ticaretin ve yatırımların canlanması kanalıyla da büyümeye ve istihdama önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Varank, ulaştırma ve lojistik alanında atılan her yeni adımın ülkenin rekabet gücünü doğrudan etkilediğine işaret ederek, sanayi bölgelerinde, lojistik alanların ve ulaşım modlarının birlikte düşünülmesi ve çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.