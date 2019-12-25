Lojistik Master Planı tanıtıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye dış ticaretinin büyük kısmının deniz yoluyla yapıldığını, bölgesel olarak da kara yolu taşımacılığına bağlı olunduğunu belirterek, "Bu görünümün lojistik alanında yapılacak atılımlarla daha dengeli bir yapıya kavuşturulması, demir yolu taşımacılığının dış ticaretimizdeki payının artırılması ve yurt içi taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ihracat hedeflerimiz açısından önem taşıyor." dedi.

Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Ankara YHT Garı’nda gerçekleştirilen Lojistik Master Planı tanıtım toplantısında, Sanayi 4.0, yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşme trendlerinin lojistik sektörünü hızla etkilediğini söyledi.

Yakın gelecekte tüm lojistik süreçlerinde iyileşmelerin görüleceğini ifade eden Pekcan, "Lojistik sektöründe yaşanan gelişmelerin ülkemizin dış ticaret ve kalkınma politikalarındaki ağırlığı ve etkisi de her geçen gün artmaktadır. Tüm dünyada korumacılığın artış göstermeye başladığı günümüz şartlarında güçlü lojistik kabiliyetleri olan ülkelerin maliyet avantajları büyük rol oynamaktadır." diye konuştu.