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Lojistik Master Planı tanıtıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 11:39 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Dış ticaretin büyük kısmı deniz yoluyla yapılıyor, bölgesel olarak da kara yolu taşımacılığına bağlıyız. Bu görünümün lojistik alanında yapılacak atılımlarla daha dengeli bir yapıya kavuşturulması, demir yolu taşımacılığının dış ticaretimizdeki payının artırılması ve yurt içi taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ihracat hedeflerimiz açısından önem taşıyor" - "Türkiye, taşımacılık sektöründe yaklaşık 18 milyar dolar cirosuyla dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Hükümetimiz tarafından yapılan büyük altyapı yatırımları ve firmalarımızın mevcut imkanları etkin kullanma becerisi sayesinde bu rakamların çok daha ileri seviyelere ulaşmasını bekliyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye dış ticaretinin büyük kısmının deniz yoluyla yapıldığını, bölgesel olarak da kara yolu taşımacılığına bağlı olunduğunu belirterek, "Bu görünümün lojistik alanında yapılacak atılımlarla daha dengeli bir yapıya kavuşturulması, demir yolu taşımacılığının dış ticaretimizdeki payının artırılması ve yurt içi taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ihracat hedeflerimiz açısından önem taşıyor." dedi.

Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Ankara YHT Garı’nda gerçekleştirilen Lojistik Master Planı tanıtım toplantısında, Sanayi 4.0, yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşme trendlerinin lojistik sektörünü hızla etkilediğini söyledi.

Yakın gelecekte tüm lojistik süreçlerinde iyileşmelerin görüleceğini ifade eden Pekcan, "Lojistik sektöründe yaşanan gelişmelerin ülkemizin dış ticaret ve kalkınma politikalarındaki ağırlığı ve etkisi de her geçen gün artmaktadır. Tüm dünyada korumacılığın artış göstermeye başladığı günümüz şartlarında güçlü lojistik kabiliyetleri olan ülkelerin maliyet avantajları büyük rol oynamaktadır." diye konuştu.

Pekcan, Türkiye'nin sürdürülebilir ihracat büyümesini yakalaması ve ihraç ürünlerinin rekabet gücünün artırılması için lojistik sektörü ve altyapısının gelişmesinin önem taşıdığına işaret ederek, Lojistik Master Planı'nı ağustos ayında açıklanan İhracat Ana Planı'nı tamamlayan bir unsur olarak gördüklerini bildirdi.

- "Türkiye'nin coğrafi konumu lojistik sektörü için avantaj"

Türkiye'nin coğrafi konumunun lojistik sektörü için ciddi bir avantaj sağladığını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Türkiye, taşımacılık sektöründeki yaklaşık 18 milyar dolar cirosuyla dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Hükümetimiz tarafından yapılan büyük altyapı yatırımları ve firmalarımızın mevcut imkanları etkin kullanma becerisi sayesinde bu rakamların çok daha ileri seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye, Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi'nde 47'nci sırada yer alıyor. Hedefimiz hep beraber burada hak ettiğimiz ön sıralara gelmek."

Pekcan, "gümrük ve sınır yönetimi" konusunda önemli adımlar attıklarına dikkati çekerek, sınır kapılarını modernize ettiklerini, gümrüklerin en ileri seviyede hizmet sunabilmesi için yeni projeler geliştirdiklerini ve teknolojik yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Varış Öncesi Gümrükleme, İhracatta Dijital Gümrük Projesi, İhracat Refakat Belgesi, Liman Tek Pencere, İhracatta Yerinde Gümrükleme gibi uygulamalarla lojistik işlemlerde verimliliği artırarak zaman ve maliyetten tasarruf sağladıkları bilgisini veren Pekcan, gelecek dönemde bu projelere yenilerini ekleyerek gümrük işlemlerini daha da etkin hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

- "Demir yolu taşımacılığının payını artırmayı hedefliyoruz"

Pekcan, dış ticaretin büyük kısmının deniz yoluyla yapıldığını, bunu sırasıyla kara yolu ve hava yolunun izlediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef demir yolu, dış ticaretimiz içinde yüzde 1 oranıyla çok düşük seviyede. Diğer taraftan, dış ticaretimiz bölgesel olarak incelendiğinde, kara yolu taşımacılığına fazlaca bağlı olduğumuz ihracat rotaları dönem dönem dış ticaretimizi zora sokuyor. Bu görünümün lojistik alanında yapılacak atılımlarla daha dengeli bir yapıya kavuşturulması, demir yolu taşımacılığının dış ticaretimizdeki payının artırılması ve yurt içi taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ihracat hedeflerimiz açısından önem taşıyor."

Planda lojistik hizmetlerin etkinliğinin artırılması, alternatif ulaştırma güzergahlarının belirlenmesi ve Türkiye'de lojistik merkezlerin kurulmasına ilişkin çalışmalar yapılması gibi konuların önceliklendirildiğine dikkati çeken Pekcan, bunların dış ticaret politikası ve hedefleriyle de örtüştüğünü dile getirdi.

Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile lojistik alanındaki verimli iş birliği ve koordinasyonunun artarak devam edeceğini ifade ederek, "Bakanlıklarımızın İhracat Ana Planı ve Lojistik Master Planı'ndaki hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki iş birliğinin hem ihracatımızın önünü açacağını hem de ülkemizin lojistik bir üs haline gelmesi hedefine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

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Lojistik Master Planı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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