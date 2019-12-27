Lojistik sektörü yabancıyla rekabette "eşitlik" istiyor

Bazı AB ülkelerin haksız yere Türk tırlarına transit geçiş ücreti uyguladığına dikkati çeken Özel, "Transitteki engeller sadece Türkiye ihracatına değil, karşılıklı ticarete zarar veriyor." diye konuştu.

Gümrük Birliği dolayısıyla Türk taşımacılarından transit geçiş ücreti alınamayacağını teyit eden AB Adalet Divanı kararı olduğunu anlatan Özel, bu karara dayanarak transit taşımadaki kısıtlamaların kaldırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ülkeler tarafından Türk tırlarına transit geçiş belgelerinde kota uygulanmasının sektörün en önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

MUHAMMET EMİN HORUZ - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türk taşımacısının yabancılarla eşit şartlarda rekabet etmesinin sağlanmasını isteyerek, "Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri haksız yere Türk tırlarından transit geçiş ücreti alıyor. Bu engeller sadece Türkiye ihracatına değil, karşılıklı ticarete zarar veriyor." dedi.

Taşımacılık sektörünün Türkiye'ye döviz getirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu anlatan Özel, "Hizmet ihracatında 2019’un 10 ayında 28 milyar dolar fazla verildi. Ülkemizin net ihracatçı olduğu sektörlerden olan ve toplam ihracatımızın yüzde 23’ünü oluşturan hizmet ihracatında turizmden sonra ikinci sırada gelen taşımacılık sektörünün de bu başarıda önemli payı var." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, sektörün belirli sorunları bulunduğunu ve bunların çözülmesi durumunda çok daha iyi duruma gelebileceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Sınır kapılarında uzun beklemeler, dış ticaret işlemlerindeki belge sayısı ve ücretlerindeki fazlalık, yoğun bürokrasi ve kurumlar arasındaki eş güdüm sorunları, ayrıca yurt dışında Türk taşımacılarına uygulanan haksız ve engelleyici kısıtlamalar ve pahalılaştırıcı uygulamalar, acil çözüm bekleyen konular. Zira lojistik performansımız, ülkemize yönelik yatırım planlarını doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor."

- "Geçiş belgeleri sınırlı"