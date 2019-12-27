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  4. Lojistik sektörü yabancıyla rekabette "eşitlik" istiyor

Lojistik sektörü yabancıyla rekabette "eşitlik" istiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel: - "Bazı AB ülkelerince haksız yere Türk tırlarına transit geçiş ücreti uygulanıyor. Transitteki engeller sadece Türkiye ihracatına değil, karşılıklı ticarete zarar veriyor" - "Sektörümüz, her engele rağmen, yurt dışındaki faaliyetlerinden sağladığı döviz geliri ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Taşımacılık sektörü gelirleri 2019 yılı 10 ayında 17 milyar dolara ulaştı"

MUHAMMET EMİN HORUZ - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türk taşımacısının yabancılarla eşit şartlarda rekabet etmesinin sağlanmasını isteyerek, "Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri haksız yere Türk tırlarından transit geçiş ücreti alıyor. Bu engeller sadece Türkiye ihracatına değil, karşılıklı ticarete zarar veriyor." dedi.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ülkeler tarafından Türk tırlarına transit geçiş belgelerinde kota uygulanmasının sektörün en önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

Gümrük Birliği dolayısıyla Türk taşımacılarından transit geçiş ücreti alınamayacağını teyit eden AB Adalet Divanı kararı olduğunu anlatan Özel, bu karara dayanarak transit taşımadaki kısıtlamaların kaldırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Bazı AB ülkelerin haksız yere Türk tırlarına transit geçiş ücreti uyguladığına dikkati çeken Özel, "Transitteki engeller sadece Türkiye ihracatına değil, karşılıklı ticarete zarar veriyor." diye konuştu.

- "Sektör döviz girdisi açısından kritik önemde"

Taşımacılık sektörünün Türkiye'ye döviz getirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu anlatan Özel, "Hizmet ihracatında 2019’un 10 ayında 28 milyar dolar fazla verildi. Ülkemizin net ihracatçı olduğu sektörlerden olan ve toplam ihracatımızın yüzde 23’ünü oluşturan hizmet ihracatında turizmden sonra ikinci sırada gelen taşımacılık sektörünün de bu başarıda önemli payı var." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, sektörün belirli sorunları bulunduğunu ve bunların çözülmesi durumunda çok daha iyi duruma gelebileceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Sınır kapılarında uzun beklemeler, dış ticaret işlemlerindeki belge sayısı ve ücretlerindeki fazlalık, yoğun bürokrasi ve kurumlar arasındaki eş güdüm sorunları, ayrıca yurt dışında Türk taşımacılarına uygulanan haksız ve engelleyici kısıtlamalar ve pahalılaştırıcı uygulamalar, acil çözüm bekleyen konular. Zira lojistik performansımız, ülkemize yönelik yatırım planlarını doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor."

- "Geçiş belgeleri sınırlı"

Türk tırlarına verilen geçiş belgelerinin sınırlı sayıda olduğunu, bunun da ihracata zarar verdiğini ifade eden Özel, Rusya ve Kazakistan ile ikili belgelerin bittiğini, 1 Ocak'a kadar belge olmadığını söyledi.

Özel, yabancı taşımacılarla eşit şartlarda rekabet edememelerinin sektörün en önemli sorunu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası faaliyet gösteren taşımacılarımızın faaliyetlerini kısıtlayarak maliyetlerini artıran taşıma kotaları, geçiş ücretleri ve profesyonel sürücü vizeleri gibi haksız rekabeti körükleyen temel sorunları yıllardan beri devam etmektedir. Türk taşımacısının yabancı taşımacılarla eşit şartlarda rekabet etmesi sağlanmalı. Mevcut ekonomik koşullar kapsamında yabancı plakalı araçlardan yıllardır tahsil edilemeyen köprü, otoyol ücretleri ve trafik cezalarının ivedi şekilde tahsilatına başlanması ülkeye önemli bir maddi girdi sağlayacak ve Türk araçları ile yabancı araçlar arasındaki haksız rekabetin de önüne geçecektir."

Sorunlara rağmen sektörde olumlu gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Özel, "Sektörümüz, her engele rağmen, yurt dışındaki faaliyetlerinden sağladığı döviz geliri ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Ödemeler dengesi verilerine göre taşımacılık sektörü gelirleri 2019 yılı 10 ayında 17 milyar dolara çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

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lojistik sektörü Uluslarası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper

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