FİNANS

LPG piyasasında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) lisansı sahipleri verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirirse ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak.

LPG piyasasında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, LPG lisans sahiplerinin mevzuata aykırı fiilinin düzeltilip düzeltilmediği verilen ihtar süresi içinde ilgili tarafından yapılacak bildirim üzerine, bildirim yapılmazsa ihtar süresi sonunda EPDK veya ilgili kuruluş tarafından tespit edilecek.

Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak.

Geçici durdurma süresi sonunda tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacak. Soruşturma sonuçlanana veya mevzuata aykırılık giderilinceye kadar faaliyetin durdurulmasına devam edilecek ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamayacak.

Niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması halinde geçici durdurma hali sona erdirilecek.

İhtar işlemleri, ilgili daire başkanlıkları veya EPDK'nin yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılacak. Geçici durdurma ve geçici durdurmanın sonlandırılması işlemleri ise Denetim Dairesi Başkanlığı ya da Denetim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yerine getirilecek.

Lisans iptalleri EPDK tarafından yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanacak. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler bu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

KAYNAK:AA

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Trump'tan faiz çağrısıTrump'tan faiz çağrısı
Bakan açıkladı! 4 bin 321 personel alınacakBakan açıkladı! 4 bin 321 personel alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Dolarda seçim öncesi son durum

Dolarda seçim öncesi son durum

40 günde oluşuyor! 15 bin lira kazanıyor

40 günde oluşuyor! 15 bin lira kazanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yarın hizmete başlıyor! Sadece hafta sonu kullanılabilecek

Yarın hizmete başlıyor! Sadece hafta sonu kullanılabilecek

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağ köyünün yüzünü güldürdü! Dönümden 80 bin lira kazanıyor

Yetiştireni zengin ediyor

Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli

Trump'tan faiz çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı: 4 bin 321 personel alınacak

Bakan açıkladı! 4 bin 321 personel alınacak

Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

'Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak'

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.