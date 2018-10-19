LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklamasına göre, LPG'ye 10 kuruşluk indirim geldi.
Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
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