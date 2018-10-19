FİNANS

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2018 11:01 | Son Güncelleme

EPGİS, LGP'ye indirim geldiğini ancak eşel sistemden dolayı bu indirimin pompaya yansımayacağını bildirdi.

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklamasına göre, LPG'ye 10 kuruşluk indirim geldi.

Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

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LPG indirim

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