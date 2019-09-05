LPG'ye 3 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 3 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı açıklandı.

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle:

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 06/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogazda 3 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı



06/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere



LPG Otogazda 3 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) September 5, 2019



