FİNANS

LPG'ye 5 kuruş zam yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2019 09:34 | Son Güncelleme

Benzin ve motorine arka arkaya yapılan zamların ardından LPG'ye de zam yapıldığı açıklandı. Fiyat artışı ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.

LPG'ye 5 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama göre Eşel Mobil sistemi bu yıl ilk olarak LPG otogazda devreye alındı.

Yapılan açıklamada; "13/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 5 kuruş Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. Eşel Mobil sistemi bu yıl ilk olarak LPG otogazda devreye alınmıştır. Diğer ürünlerde ihtiyaç oldukça devreye alınacaktır." ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
LPG zam Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) B

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