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LPG'ye 9 kuruşluk zam! Pompaya yansımayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

LPG Otogazda 9 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleştiği duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından açıklanan zam oranı ÖTV’den karşılandığından ötürü pompa fiyatlarına yansımayacak.

LPG'ye 9 kuruşluk zam! Pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı meydana geldiğini bildirdi.

EPGİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogazda 9 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleştiğini duyurdu.

Ancak artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.

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Anahtar Kelimeler:
LPG zam EPGİS akaryakıt

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