LPG'ye gece yarısı zammı!

Mayıs ayında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla benzin, motorin, otogaz vb akaryakıt ürünlerinde döviz kuruna bağlı yaşanan artış üründeki ÖTV miktarı ile aynı oranda azaltılarak etikete yansıtılmıyordu
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 11/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaza 9 kuruş zam yapıldığını, ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını açıkladı.
EPGİS'ten yapılan açıklamada,LPG Otogazda 9 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.
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