Lübnan Maliye Bakanı: "Mali krizin sürmesi, iflasa gidişimiz demektir"

Lübnan'da dün kurulan yeni hükümetin Maliye Bakanı Gazi Vezni, ülkenin benzersiz bir mali ve nakdi kriz içinde olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığına atanmasının ardından Lübnan'da yayın yapan "El-Cedid" televizyonuna konuşan Vezni, iç piyasadaki krizin aşılabilmesi için içeriden ve dışarıdan büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.

Vezni, Lübnan'ın benzersiz bir mali ve nakdi krizin içinde olduğunu belirterek, "Mali krizin sürmesi, bizim iflasa gidişimiz demektir." dedi.

Ülkenin iki ay sonra 1,2 milyar dolarlık Eurobond tahvili şeklinde borçlanmaya gideceğini hatırlatan Vezni, acil olarak yurt dışından destek almak zorunda olduklarını vurguladı.

Vezni, şunları kaydetti:

"Şimdiki kriz mevduat sahiplerini paralarını almak üzere bankaların önünde beklemeye itmiştir. Bu, ülkenin şu an içinde bulunduğu durumlardan ve dolayısıyla mevduatlara ilişkin insanların duyduğu endişeden kaynaklanmaktadır."

Lübnan'daki protestolar nedeniyle Saad el-Hariri hükümetinin 29 Ekim 2019'da istifa etmesinin ardından yaklaşık üç ay sonra dün Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümetin kurulduğu açıklanmıştı.