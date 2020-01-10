FİNANS
  4. Lufthansa Group, Tahran seferlerini durdurdu

Lufthansa Group, Tahran seferlerini durdurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Alman hava yolu şirketi, "hava sahasındaki belirsiz güvenlik" nedeniyle gidiş-dönüş uçuşlarını 20 Ocak'a kadar iptal etti

BERLİN (AA) - Alman hava yolu firması Lufthansa Group, İran'ın başkenti Tahran’a çift yönlü planlanan bütün uçuşların 20 Ocak’a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Tahran Havalimanı’nın çevresindeki hava sahasının belirsiz güvenlik durumu nedeniyle Lufthansa Group’a bağlı hava yolu şirketlerinin, 20 Ocak'a kadar tedbir amaçlı Tahran'a gidiş-dönüş uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Lufthansa, dün gece yaptığı açıklamada, LH600 sefer sayılı yolcu uçağının Tahran’a seyir halindeyken alınan kararla Frankfurt'a geri döndürüldüğünü ve bu güzergaha bugün planlanan uçuşun da yapılmayacağını duyurmuştu.

Açıklamada, şirketin, sahadaki durumla ilgili olarak otoritelerle değerlendirmelere devam ettiği vurgulanarak, ayrıntılı bilgilerin elde edildikten sonra gelecek günlerde planlanan uçuşların yapılıp yapılmayacağına da karar verileceği ifade edilmişti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı 8 Ocak'ta İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan ise kurtulan olmamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Otomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde 8’lik zammı beğenmediler, iş bıraktılarOtomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde 8’lik zammı beğenmediler, iş bıraktılar
KONDA/Ağırdır: 50 yıl sonra egemenliği kadınlar alacaklarKONDA/Ağırdır: 50 yıl sonra egemenliği kadınlar alacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iptal, Lufthansa Group, Tahran, uçuşlar,

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

200 bin TL hibe! Başvurular başladı

200 bin TL hibe! Başvurular başladı

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Artık yıllık aidat almayacak!

Artık yıllık aidat almayacak!

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Otomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde 8’lik zammı beğenmediler, iş bıraktılar

Otomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde 8’lik zammı beğenmediler, iş bıraktılar

KONDA/Ağırdır: 50 yıl sonra egemenliği kadınlar alacaklar

KONDA/Ağırdır: 50 yıl sonra egemenliği kadınlar alacaklar

“Mustafa Kamar, “Türkiye’den dünyaya açılan bir marka olma yolunda ilerliyoruz“

“Mustafa Kamar, “Türkiye’den dünyaya açılan bir marka olma yolunda ilerliyoruz“

Siirt’te çinko metal külçe üretim tesisi kuruluyor

Siirt’te çinko metal külçe üretim tesisi kuruluyor

Migros, Silikon Vadisi ile iş birliğine gidiyor

Migros, Silikon Vadisi ile iş birliğine gidiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.