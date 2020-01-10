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  4. Lufthansa Tahran seferindeki uçağını geri döndürdü, uçuşları askıya aldı

Lufthansa Tahran seferindeki uçağını geri döndürdü, uçuşları askıya aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Lufthansa Tahran seferindeki uçağını geri döndürdü, uçuşları askıya aldı

BERLİN (AA) - Alman hava yolu firması Lufthansa, LH600 sefer sayılı yolcu uçağının Tahran’a doğru seyir halindeyken alınan kararla Frankfurt'a geri döndürüldüğünü, bu güzergaha bugün planlanan uçuşun da yapılmayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, kararın “Tahran Havalimanı'nın çevresindeki değişen güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi” sonucu alındığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, sahadaki durum ile ilgili otoritelerle değerlendirmelere devam ettiği vurgulanarak, ayrıntılı bilgilerin elde edildikten sonra gelecek günlerde planlanan uçuşların yapılıp yapılmayacağına karar verileceği ifade edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı 8 Ocak'ta İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

Basına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürüldüğünü değerlendirdiğini öne sürmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile vurulduğuna dair bilgiler ve kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
iptal, Lufthansa, Tahran,

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