Lufthansa'dan 6,7 milyar euroluk rekor zarar

Bu yıl kapasitesini salgın öncesinin yüzde 40 ile 50'sine indiren şirket, yaz aylarında seyahatlerin artmasını bekliyor.Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamarıyla zor bir dönemden geçen dev havayolu şirketi Lufthansa, 2020 yılında rekor düzeyde zarar açıkladı. Alman havayolu devi geçen yıl net 6,7 milyar euro zarar ettiğini duyurdu.

Avusturya Havayolları, Swissair ve Eurowings markalarını da bünyesinde bulunduran Lufthansa, koronavirüs salgınının havayolu seyahatlerini kısıtlaması nedeniyle 2021 yılında da kapasitesini azaltmaya karar verdi.

Hükümet tarafından 9 milyar euroluk yardım paketi ile desteklenen havayolu, bu yıl pandemi öncesi dönemdeki kapasitesinin yüzde 40-50'si ile faaliyet göstereceğini açıkladı. Şirket kapasitesinin 2019 yılındaki düzeyin yüzde 90’ına 2025’lerde ulaşmasını bekliyor. Lufthansa’nın 2020 yılında yüzde 31 kapasite ile çalıştığı belirtildi.

"Geçtiğimiz yıl şirket tarihimizdeki, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için en zor yıldı” ifadelerini kullanan Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, 2021’in şirket için "yeniden boyutlandırma ve modernizasyon” yılı olacağını kaydetti.