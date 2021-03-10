Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı

Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil'in net karının 2019'da bir önceki yıla göre ise yüzde 3,4 artarak 640 milyar ruble olduğu belirtildi.

LUKOIL'DEN KAR AÇIKLAMASI

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomik faaliyetlerin düştüğüne işaret edilen açıklamada, "Hidrokarbonlara yönelik talep ve fiyatlarda benzeri görülmemiş düşüş, şirketin işletme ve finansal performansını olumsuz etkiledi ve söz konusu olumsuz etkiler 2021'in ilk çeyreğinde de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lukoil'in 2020'de net karının bir önceki yıla göre yüzde 98 gerileyerek 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) düştüğü kaydedildi.

Dünyanın en büyük entegre petrol ve doğal gaz şirketlerinden Lukoil, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini gerçekleştiriyor.

(AA)



