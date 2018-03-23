Lüks otomobil fiyatına traktör

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Tarım ve Mekanizasyon Fuarında birbirinden farklı tarım ürünleri satışa sunuldu. Fuarda traktörlerin fiyatları ise 22 bin lira ile 1 milyon 350 bin lira arasında değişiyor. Fuarın en büyüğü olan 8’nci seri traktörlerde birbirinden farklı özellikler bulunuyor. Uydu kontrol sistemi, klima, sınırsız vites gibi özelliklerin bulunduğu traktörler lüks spor araba fiyatlarına satışa sunuluyor. Büyük traktörleri gören vatandaşlar ise neredeyse insan boyunu geçen tekerleklerin yanına geçerek fotoğraf çektirmekle yetiniyor.

Fiyatı duyan çiftçiden “Vay babam vay” tepkisi

Fuara gelen çiftçiler meraklı gözlerle büyük traktörleri inceleyip, yanında fotoğraf çektiriyor. Fuardaki en büyük traktörlerden birisini inceleyen vatandaş, gazetecilerin sorusu üzerine, "Traktör çok güzel de parası da çok güzel herhalde" diye konuşurken, gazetecilerin traktörün fiyatının 1 milyon 200 bin lira civarında olduğunu söylemesi üzerine, “Vay babam vay" şeklinde tepki gösterdi.

Fuarı ziyarete gelen başka bir çiftçi ise, "Normal traktörler 180- 200 bin lira arası. Ben dün aldım, 170 bin liraya. 110 beygir ortalama 200 civarı" dedi. Bazı çiftçiler ise fiyatlarını dahi sormadıklarını söyledi. Çiftçiler doların yükselmesinin traktör fiyatlarını etkilendiğini söyledi.

Traktörlerin fiyatlarına bakan başka bir çiftçi ise, "Fiyatlar pahalı çiftçi bitti. Para yok alamıyoruz" dedi. Çiftçiler fiyatların yüksek olduğunu ve genel olarak fuar alanını gezdiklerini ve alışveriş yapamadıklarını belirtti. Tarım Fuarı 24 Mart 2018 saat 17.00'de sona erecek.