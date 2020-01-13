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  4. Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında lider belli oldu

Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında lider belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Türkiye otomotiv pazarında BMW, hem lüks (E) hem de ultra lüks (F ) segmentinde en çok tercih edilen marka oldu - Geçen yıl lüks ve ultra lüks segmenti toplamında 2 bin 836 satış yapan BMW'yi, 2 bin 800 ile Mercedes-Benz, 2 bin 13 ile Volvo, 1760 ile Audi ve 1371 ile Land Rover takip etti - 2019'da E ve F segmentlerinde toplam 11 bin 798 adet araç satıldı

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de geçen yıl lüks ve ultra lüks segmenti toplamında en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar 2018'e göre yüzde 22,85 geriledi. Tamamına yakını 2000 cc'nin üstünde olan lüks ve ultra lüks araç satışları da bu azalışa paralel olarak 2019'da bir önceki yıla kıyasla azalış gösterdi.

E segmentinde satışlar 2018'e kıyasla yüzde 32,9'luk azalışla 8 bin 852, F segmentinde ise yüzde 1,4'lük azalışla 2 bin 946 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'da E ve F segmentlerinde toplam 11 bin 798 adet araç satıldı.

2018'de satışlar lüks araçlarda 13 bin 185, ultra lüks araçlarda ise 2 bin 989 olarak kayıtlara geçmişti. E ve F segmentleri satışı toplamı ise 16 bin 174 olmuştu.

- BMW 5 serisi, Mercedes-Benz E ve Audi A6 en çok satan modeller

Lüks araç segmentinde geçen yıl en fazla satılan model 1930 ile BMW'nin 5 serisi olarak kayıtlara geçti. Bu modeli, 1878 adetle Mercedes-Benz E serisi ve 1240 ile de Audi A6 takip etti.

Ultra lüks segmentinde ise Land Rover'ın Range Rover Sport modeli 328 adet satışla lider olurken, BMW X5 255 adetle ikinci ve Land Rover'ın Range Rover modeli de 173 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Audi'nin Q7 modeli 163 ve Mercedes-Benz S serisi de 141 adet satıldı.

Söz konusu segmentte bazı markaların modelleri hiç satılmadı. Bentley'in Flying Spur, BMW'nin M ve X7, Ferrari'nin GTC4 Lusso, Lamborghini'nin Aventador ve Huracan, Lexuas'un LC, Mercedes-Benz'in Mercedes-AMG GT ve Porsche'nin 911 modelinden sadece birer tane alıcı buldu.

- 20 Ferrari satıldı

Türkiye'ye sunduğu araçların tamamı F segmenti ultra lüks araçlardan oluşan Aston Martin, geçen yıl 18 otomobil sattı. Bunların 5'i DB11, 4'ü Vantage, 4'ü Rapide S, 3'ü DBS ve 2'si Vanquish modelleri oldu. Geçen yıl Bentley 9, Ferrari 20, Lamborghini 9 ve Maserati 45 araç sattı.

Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında, geçen yıl en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu. BMW'yi, 2 bin 800 ile Mercedes-Benz, 2 bin 13 ile Volvo, 1760 ile Audi ve 1371 ile Land Rover takip etti.

Söz konusu dönemde E ve F segmenti toplamında Porsche 361, Jaguar 233, Jeep 95, Toyota 84, Volkswagen 48, Ford 10, Lexus 62 ve Alfa Romeo da 19 araç satışı gerçekleştirdi.

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lüks, luks oto, Lüks Otomobil, ODD, oto, ultra lüks,

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