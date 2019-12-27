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  4. Maaş promosyonunda rekor

Maaş promosyonunda rekor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesinden maaş alan personel için yapılan banka görüşmesinde T.C.

Maaş promosyonunda rekor

Balıkesir Üniversitesinden maaş alan personel için yapılan banka görüşmesinde T.C. Halk Bankası personel başına 5 bin 806 TL promosyon vererek ihaleyi kazandı.
Balıkesir Üniversitesi tarafından yapılan 4 yıllık banka maaş promosyon ihalesini 12 milyar 600 bin TL teklif veren T.C. Halk Bankası kazandı. Türk Eğitim Sen üniversite temsilciliğini Balıkesir Üniversitesi ile T.C. Halk Bank arasında yapılan görüşmeye yetkili sendika olarak katıldı. Sendika temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Öğe promosyon müjdesini üyelerine mesaj ile duyurdu. Sendika Temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Öğe mesajında "2020 yılı ocak ayında 2 bin 170 personelimizin her birine tek seferde 5 bin 806 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Üniversitemizce yapılan promosyon ihalesinde kişi başına düşen miktar, bu güne kadar diğer üniversiteler tarafından yapılan promosyon ihaleleri içerisinde en yüksek rakamdır. Üniversitemiz akademik ve idari personeline hayırlı, uğurlu olmasını dileriz.
Türk Eğitim-Sen Üniversite Temsilciliği olarak kurum yetkili sendika olmamız dolayısıyla katıldığımız ihalede bu memnun edici sonucu elde etmemizde büyük katkıları olan başta Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş ’a ve Rektör yardımcılarımız; Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Mehmet Narlı ’ya ve ihale komisyonunda bulunan Doç. Dr. Sinan Aytekin’e, Doç. Dr. Hakan Önal, Öğr.Gör. Bülent Duman, Yakup Ardıç ve Türk Eğitim-Sen Üniversite Temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Öğe ’ye teşekkür ederiz" ederiz denildi..

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