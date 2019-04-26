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Maaşı geç yatan işçi istifâ ederse tazminat alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşın geciktirilmesi ve fazla mesâi ücreti ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkânı sağlayacağına hükmetti.

Maaşı geç yatan işçi istifâ ederse tazminat alacak

Yüksek mahkeme, maaşını geç tahsil eden işçinin istifâsı hâlinde kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Maaşı geç ödenen işçi, iş akdini sonlandırdı. Kıdem tazminatı için başvurduğu işveren ödeme yamayınca işçi soluğu iş mahkemesinde aldı.

Beş yıl müddetle çalıştığını anlatan davacı işçi, maaşların geç ödenmeye başlaması ve işçiler üzerindeki baskı arttığı için işten ayrıldığını, maaşının brüt 2 bin 80 TL olduğunu ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesâi ücreti alacağını talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren ise davacının kendi iradesi ile, 'iş akdini feshettiğini ve sağlık problemleri ile ailemdeki bazı problemlerden dolayı istifâ ediyorum' diye beyanda bulunarak istifâ ettiğini söyledi.

Şirket, davacının işten ayrıldıktan bir hafta sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başladığını, uydurma bahanelerle şirketi suçlamasının yanlış olduğunu, fazla mesâilerinin ödenmediği iddiasının gerçek dışı olduğunu, maaş ödemelerinin süresi içerisinde olduğunu öne sürdü. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi girdi.

Davacının ödenmeyen fazla mesâi ücretlerine dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Davacının fazla mesâi ücretlerinin ödenmediği dosya içeriği ile sabittir. Ücretin eksik ve düzensiz ödenmesi işçiye 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-e maddesi uyarınca haklı sebeple fesih hakkı verdiğinden, davacının iş akdini haklı sebeple feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Emsâl kararla fazla mesâi ücreti ödenmeyen ya da maaşı geciktirilen işçi istifâ ederse kıdem tazminatına hak kazanacak.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
yargıtay istifa maaş

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