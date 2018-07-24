Maaşlara 637 TL zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağı müjdesi hayata geçiyor. Kısa sürede düzenlemenin yapılması bekleniyor. Düzenleme ile söz konusu mesleklerde görev yapanların emeklilik ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Daha önce bu görevlerden emekli olanlar da bu haktan yararlanacak. Eğer emekli vefat emişse, maaşını alan eş ve çocukları bu imkandan faydalanacak. Yapılacak düzenleme yaklaşık 1.5 milyon memur ve memur emeklisinin gelirini artıracak. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkartılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda yükselecek.

NE KADAR ARTACAK?

Birinci dereceden 30 yıllık polis emeklisinin aylığı 637 lira artacak. İkramiyesi de fiili hizmet zammı ile birlikte 27 bin lira yükselecek. 25 yıllık polis emeklisinde ise artışlar maaşta 592, ikramiyede 22 bin 739 lira olacak. Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. 25 yıllıkta ise maaşı 533, ikramiye 17 bin 97 lira artacak..

