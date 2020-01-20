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  4. Mağazadan eve paket teslimatı

Mağazadan eve paket teslimatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Perakende alışverişte mağazadan eve teslimat dönemi başladı.

Mağazadan eve paket teslimatı

Perakende alışverişte mağazadan eve teslimat dönemi başladı. Boyner İstanbul’da 10 mağazada başlattığı bu hizmetini kısa süre içinde diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Alışverişte yenilikçi uygulamaları hayata geçiren Boyner, e-ticaret dünyasından alıştığımız eve paket teslimatı hizmetinden, mağazadan alışveriş yapan müşterilerin de yararlanmasını sağlıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre müşterilerin AVM içindeki başka markalardan yaptıkları alışverişin poşetlerini de evlere taşınıyor; Boyner’den veya başka mağazalardan alışveriş yapanlar paketlerini Boyner’e bırakarak evlerine teslimat yaptırabiliyor.
Paketleri taşıma zahmeti ortadan kalkıyor
Çok katlı mağazacılık kavramından yenilikçi perakende konseptlerine kadar Türkiye’de mağazacılık alanında pek çok ‘ilk’e imza atan Boyner, ayrıcalıklı hizmetleriyle müşterilerini mutlu etmeye devam ediyor. Müşterilerin beklentilerini göz önüne alarak hayata geçirilen eve teslimat hizmeti ile mağazalardan yapılan alışverişlerden sonra, alışveriş yorgunluğu üzerine paketleri taşıma zahmeti ortadan kalkıyor.
Hediye teslimatı servisi de başladı
Yapılan açıklamaya göre, şirket eve teslimat projesinin devamı olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak bir başka hizmeti daha devreye aldı. Buna göre müşteriler, aldıkları hediyeleri de Boyner aracılığıyla verecekleri adrese teslim ettirebiliyor. İstanbul’da seçili mağazalarda başlatılan bu hizmet, diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırılmak isteniyor.
Eve teslimat hizmeti, Boyner’in, İstanbul’da bir çok AVM’de bulunan belli mağazalarında verilmeye başladı.

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