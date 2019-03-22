FİNANS

Mağazalardan 31 Mart yerel seçimlerine kadar tüm ürünlerde yüzde 30 indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

31 Mart’da gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi mağazalar seçim indirimine gitmeye başladı. Ekonomik kriz beklentilerine karşın esnaf yapmış olduğu indirimlerle ekonomi çarkının dönmesine katkı sağlamaya çalışıyor. Bayrampaşa’da hizmet veren Mağaza sahibi Mehmet Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine kadar tüm ürünlerde yüzde 30 indirim yaptıklarını açıkladı.

Mağazalardan 31 Mart yerel seçimlerine kadar tüm ürünlerde yüzde 30 indirim

Bayrampaşa’da Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı’nda hizmet veren esnaf, ekonomik daralma söylentilerine inat seçimi indirimlerle karşılıyorlar. Nurs Beyaz Eşya ve Mutfak Malzemeleri mağazasının sahibi Mehmet Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine kadar tüm ürünlerde yüzde 30 indirim yaptığını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerine kadar devam edecek olan kampanyaya yeni evlenecek ve ev eşyalarını yenilemek isteyen çiftlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

'BEYAZ EŞYA, ZÜCCACİYE VE KÜÇÜK EV ALETLERİNDE YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİMLERİMİZ VAR'

Tüm ürünlerde yüzde 30 indirim yaptıklarını ifade eden mağaza sahibi Mehmet Kılıç, “Bayrampaşa’da, Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı’nda hizmet vermekteyiz. Beyaz eşya, züccaciye, küçük ev aletlerinde yüzde 30’a varan indirimlerimiz var. Özellikle 82 ekran, kendinden uydulu televizyonumuz var, piyasa değeri bin 100 lira olan cihazın şuan, seçim öncesinde 800 liraya satıyoruz. 3’lü beyaz eşya takımımız var. Normalde 10 bin 500 lira değerinde olan takımımızı 8 bin liraya satmaktayız. Artı, züccaciye paketinde 15’li paket dediğimizde, 328 parçaya tekabül ediyor. 10 bin 500 TL değerindeki ürünlerimizi şuanda 7 bin liraya veriyoruz. Kampanyamız seçim günü olan 31 Mart tarihine kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

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mağaza seçim ekonomik kriz indirim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Peki hemen sorayım NEREYE KADAR ??? Üretim yok fabrikalar kapatılıyor özelleştiriliyor dışa bağımlıyız ve bunların tersine dair hiçbir çalışma yok...
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