Mahkeme, borcu yüzünden maaşının tamamı haczedilen işçinin itirazını haklı buldu

Mevsimlik işçi olarak yılda sadece 5 ay 29 gün çalışabilen Süleyman Gün, sezon sona erince işten çıkarıldı. Çektiği krediyi ödeyemeyen Gün hakkında, banka tarafından icra işlemi başlatıldı. Bankanın avukatlarınca hazırlanan ödeme planına uyacağı konusunda icra dairesine taahhüt veren Gün, işsiz kaldığı dönemde borcunu ödeyemeyince 90 gün tazyik hapsi cezası aldı. Eşi Neslihan Gün de (38) yüzde 44 işitme engelli olan Süleyman Gün, 1'i engelli Yağmur Nur olmak üzere 2 kızını ve eşini bırakarak, cezaevinde 90 gün kaldı.

Manavgat İcra Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında verdiği kararda Süleyman Gün'ün maaşının tamamı üzerindeki haczi kaldırıp, 1/4'lük kısmının haczedilebileceğine hükmetti. Dava sürecinde Süleyman Gün'ün o dönem 3 bin 470 lira olan maaşının tamamı ise eylül, ekim ve kasım aylarında bankaya verildi. Mahkeme kararına karşı bankanın avukatı tarafından Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edildi. İtiraz dilekçesinde, borca ilişkin takip kesinleştikten sonra Süleyman Gün'ün hür iradesiyle icra müdürlüğüne gelerek borcu bildiği, kabul ettiği ve herhangi bir itirazı bulunmadığı ve maaşının tamamının kesilmesine muvafakat ettiği belirtildi. Dosyayı değerlendiren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Hukuk Dairesi kararında, yürürlükte bulunan İş Kanunu'na göre işçinin almakta olduğu aylığın ancak dörtte birinin haczedilebileceği, aylığın üzerinde haciz bulunması durumunda sonraki haczin sıraya konulacağı ve önceki haciz bittikten sonra kesintiye başlanabileceği hatırlatıldı. Mahkeme kararında, "İcra İflas Kanunu'na göre, borçlunun hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklıyla yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Somut olayda işçi olan borçlunun maaşı üzerindeki haczin 1/4 oranını aşan kısım yönünden kaldırılmasına karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. İleri sürülen istinaf sebepleri yerinde olmadığından, alacaklının istinaf başvurusunun esastan reddine oybirliğiyle kesin olarak karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

KAYNAK:DHA

