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Mahkemeden booking.com kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduguna karar verdi.

Mahkemeden booking.com kararı

TÜRKİYE'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, booking.com'un haksız oluşturduğunu belirtti. Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.

KAYNAK:DHA

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booking.com mahkeme

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
neden vatandaşın cebinden daha az para çıktığı için ve yandaşların bizi kazıklayamadığı için mi ??
bitirin bitirin herşeyi booking.com , wikipedia , paypal , uber . Aferin rekabet olmasın ki daha iyi geçirebilsinler millete,severiz biz tekeli. Yazık..
Airbnm devar
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