Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme

"Geçen hafta Çarşamba günü yine itiraz komisyonunda Valilikte bir toplantı yaptık. Komisyondan itiraz reddedildi. Valimiz konuyu yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye getirdiler. Dava açmışlar ama biz de basından duyduğumuz kadarıyla mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Ama bize şu ana kadar gelen bir tebligat yok. Samimi söylüyorum. Ekmek maliyetlerindeki artışın yüzde 50’sini zamma yansıtmadık. Ona göre de düşük tuttuk. Ekmek hassas bir konu. Herkesi yakından ilgilendiren bir konu. Kimisi siyasi kimisi de ekonomik olarak ilgileniyor. Ama yapılacak bir şey yok. İstemeye istemeye de yapmak zorunda kaldık. 590 bin nüfuslu bir ilde 200 fırıncıyla bu insanları zararına ekmek yapmasını talep etmemiz mümkün değil. Maliyetlerimizi yaptık. Tekrar gözden geçirdik. 10 gram daha ekleyebiliriz. 230 grama tekrar 2 TL yapmayı düşünüyoruz. Sayın valimiz uygun görürse 10 gram ekleyecek tekrar 230 gramdan satılması yönünde karar alacağız. Arkadaşlardan rica ettik. 10 gram daha ederek 230 gramı 2 TL’den satarak yeni maliyetleri bu şekilde düzenlemeyi düşünüyoruz. Mahkeme kararı gelirse uygulamak zorundayız. Mahkeme kararı gelmediği sürece vermiş olduğumuz tarife devam edecek. Şu andaki yasal prosedürümüz bu" diye konuştu.

(İHA)



