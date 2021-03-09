FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme

Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2021 16:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle 1.5 TL’den 2 TL’ye çıkartılan 220 gramlık ekmek zammıyla ilgili 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 50 kuruşluk zammın durdurulmasına karar vermişti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ise karara saygı duyduklarını belirterek "Valimiz uygun görürse 230 gram ekmeği 2 TL’den satılması yönünde tarife belirlemeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızdan rica ettik" ifadelerine yer verdi.

Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme

Zonguldak’ta ham madde fiyatlarının zamlanması sebebiyle 220 gramlık ekmeğin 50 kuruşluk zamla 1.5 TL’den 2 TL’ye satılması kararlaştırıldı. Fırıncılar odasının talebi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarife ile hayata geçti. Ancak Zonguldak Valiliği; Ticaret Bakanlığı’nın bir kilogram ekmeğin 7.5 TL’den fazla olamayacağı yazısını hatırlatarak uygulanan zammın geri çekilmesini istedi. Oluşturulan itiraz komisyonunda geri çekme talebi reddedildi.

Bunun üzerine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Valilik yürütmeyi durdurma kararı talep etti. Mahkeme de kabul ederek 50 kuruşluk zammın durdurulmasına hükmetti.

EKMEK ZAMMI

'MAHKEME KARARI GELİRSE UYGULARIZ'

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun yaşanan süreci anlattı. 590 bin nüfuslu ilde 200 fırıncıya zararına ekmek yapmasını talep etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. 220 gramlık ekmeğe 10 gram daha ekleyerek 2 TL’den satılması yönündeki ricalarının olduğunu bunu da Vali Mustafa Tutulmaz’a sunacaklarını ifade eden Coşkun, şöyle dedi:

"Geçen hafta Çarşamba günü yine itiraz komisyonunda Valilikte bir toplantı yaptık. Komisyondan itiraz reddedildi. Valimiz konuyu yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye getirdiler. Dava açmışlar ama biz de basından duyduğumuz kadarıyla mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Ama bize şu ana kadar gelen bir tebligat yok. Samimi söylüyorum. Ekmek maliyetlerindeki artışın yüzde 50’sini zamma yansıtmadık. Ona göre de düşük tuttuk. Ekmek hassas bir konu. Herkesi yakından ilgilendiren bir konu. Kimisi siyasi kimisi de ekonomik olarak ilgileniyor. Ama yapılacak bir şey yok. İstemeye istemeye de yapmak zorunda kaldık. 590 bin nüfuslu bir ilde 200 fırıncıyla bu insanları zararına ekmek yapmasını talep etmemiz mümkün değil. Maliyetlerimizi yaptık. Tekrar gözden geçirdik. 10 gram daha ekleyebiliriz. 230 grama tekrar 2 TL yapmayı düşünüyoruz. Sayın valimiz uygun görürse 10 gram ekleyecek tekrar 230 gramdan satılması yönünde karar alacağız. Arkadaşlardan rica ettik. 10 gram daha ederek 230 gramı 2 TL’den satarak yeni maliyetleri bu şekilde düzenlemeyi düşünüyoruz. Mahkeme kararı gelirse uygulamak zorundayız. Mahkeme kararı gelmediği sürece vermiş olduğumuz tarife devam edecek. Şu andaki yasal prosedürümüz bu" diye konuştu.

(İHA)

Zonguldak’ta ekmek zammı ile ilgili flaş kararZonguldak’ta ekmek zammı ile ilgili flaş karar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Bitcoin karını 5'e katlayabilir!Bitcoin karını 5'e katlayabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...
Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte mavi yumurtanın fiyatı!
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor!
Analistten 430 lira altın tahmini: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
NFT nedir? Ne işe yarar?
NFT nedir?
BMD: Kısa çalışma ödeneği haziran sonuna kadar uzatılmalı
BMD'den kısa çalışma ödeneği açıklaması
İstanbul'da Sivas nüfusundan çok Sivaslı var!
İstanbul'da Sivas nüfusundan çok Sivaslı var!
Alman ihracatında sürpriz artış
Alman ihracatında sürpriz artış

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.