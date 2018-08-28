FİNANS

Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

Mağazalarda müşterilerin çalınan eşyaları ile ilgili mahkemeden emsal karar çıktı. İstanbul Tüketici Mahkemesi, mağazalarda çalınan eşyalardan mağaza yönetiminin sorumlu olduğuna hükmetti.

Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar

Avukat Hacı Asım Özcan bir arkadaşıyla, 2014'te Şişli Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'nde ünlü bir giyim mağazasına gitti. Beğendiği kıyafetleri soyunma kabininde deneyen Özcan, giydiği kıyafetin bir beden büyüğünü almaya gitti. Döndüğünde kabine astığı paltosunun çalındığı gören avukat, mağaza yetkililerine durumu haber verdi. Paltosunun cebinde bulunan telefonunu arkadaşının telefonundan arayan Özcan, cep telefonunun çalan melodisinden hırsızın halen mağaza içinde olduğunu fark etti.

HIRSIZ MAĞAZADA YAKALAYIN

Avukat Özcan hırsızın mağazadan ayrılmadan önlem almasını mağaza müdürüne söyledi. Ancak mağaza müdürü böyle bir şey yapamayacağını belirtti. Polis merkezine giderek şikayetçi olan avukat Hacı Asım Özcan, mağazadan zararının giderilmesini istedi.

Mağaza yetkilileri çalınan eşyada kendi sorumluluklarının bulunmadığını belirterek Özcan'ın zararını karşılayamayacağını belirtti. Bunun üzerine avukat Özcan, İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne telefonunun değeri olan 2 bin 520 TL'lik tazminat davası açtı.

MAĞAZANIN GÜVENLİK YÖNÜNDEN HİZMET ZAAFİYETİ

Avukat Haci Asım Özcan'ın, alış veriş yaptığına dair fatura, polis ifadesi ve dinlenen tanığının ifadesinin hırsızlık olayını doğruladığını belirten mahkeme, mağazanın güvenlik zafiyeti yönünden hizmet kusurunun bulunup bulunmadığını araştırdı.

Mahkeme gerekçeli kararında, hırsızlık olayının ünlü giyim firmasının mekan itibarıyla sorumluluk alanında kalan mağazasında işlenmiş olması ve güvenlik görevlisi, kamera kayıtları kullanmak suretiyle muhtemel zanlıların veya olayın oluş biçiminin artık günümüz teknolojisi gereğince adetten olması nedeniyle hizmet kusurunun olduğunu belirtti.

Mahkeme gerekçeli kararında "Tüketicinin sunulan hizmetten makul olarak beklediği faydaları güvenlik yönünden azaltan hizmetlerden olduğu kabul edilerek davasını ispatladığı sonucuna varılmıştır" dedi.

Mahkeme, ünlü giyim firmasının avukat Hacı Asım Özcan'a 2 bin 520 TL ödemesine karar verdi. Firmanın karara itiraz etti. Son sözü Yargıtay söyleyecek.

"MÜŞTERİNİN KENDİ MALINA SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Mağazalar, "Çalınan eşyadan mağazamız sorumlu değildir" yazısı asarak müşterileri uyarmaya çalışıyor, ancak hırsızlıklar sık sık yaşanıyor. Nişantaşı'nda bir mağazada çalışan Sultan Bakırhan, "Hırsızlığın önüne geçemiyoruz. Mağazaların da tedbir alması gerekiyor. En azından bir yazıyla. Her gelen müşteriyi uyaramazlar. Bir yazı gerekiyor. Müşterinin kendi malına sahip çıkması lazım. Telefonlarını bırakıyorlar masanın üstünde, çantalarını bırakıyorlar.Biz gördüğümüz zaman ikaz ediyoruz. Tedbiri her ikisinin de alması lazım" dedi. Nişantaşı'nda ailesi ile birlikte alışverişe çıkan Akın Altıkatoğlu ise, "Mağazanın güvenlik yetkilisi ve kameraların bu işe el atması lazım. Her mağazanın kendi güvenliğiyle ilgili tedbiri alması lazım" diye konuştu. Oya Çoban, hem müşterinin hem de mağazanın dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"MEKANDA BULUNAN KİŞİLERİN SORUMLULUKLARI VAR"

Mağaza sahibi Ali Sefa ise müşterinin eşyasında sorumlu olmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Çünkü mağazayı zan altında bırakıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim olmadan zan altına giremem. Oraya tezgaha bırakmışsın ben göremem. Ben de malımın çalınıp çalınmadığını kontrol etmek zorundayım" dedi. Alışveriş yapan İlknur Yüksel de, eşyaların korunmasından mağaza ve müşterinin sorumlu olması gerektiğini kaydederek, " Herhangi bir mekana girdiğiniz zaman o mekanda bulunan kişilerin de sizi oranın misafiri olarak gördüklerine göre bir sorumlulukları var. Yarı yarıya bence bu iki tarafa bölüştürülmeli" ifadelerini kullandı. DHA

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandıNestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı
İŞKUR TYP Kapsamında CTE İstanbul'da personel alımı yapacakİŞKUR TYP Kapsamında CTE İstanbul'da personel alımı yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahkeme yargıtay emsal karar

En Çok Okunan Haberler

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

İŞKUR TYP Kapsamında CTE İstanbul'da personel alımı yapacak

İŞKUR TYP Kapsamında CTE İstanbul'da personel alımı yapacak

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Et ve Süt Kurumu'ndan 'şarbon' açıklaması

Et ve Süt Kurumu'ndan 'şarbon' açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.