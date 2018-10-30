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Mahkemeden önemli Booking.com kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 16:59 | Son Güncelleme

Booking.com'un Türkiye'de yerleşik otellerin pazarlanmasına aracılık faaliyetlerinin durdurulması kararına yapılan itiraz için mahkeme kararı açıklandı. Dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi booking.com'un kendisi hakkında verilen engelleme kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından bir kez daha reddedildi.

Mahkemeden önemli Booking.com kararı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Booking.com'un "Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulması" itirazlarının mahkeme tarafından tekrar reddedildiğini duyurdu.

TÜRSAB'ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, TÜRSAB ile Booking.com internet sitesi arasında TC İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/1174 E. sayılı dosyasından görülmekte olan davaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Davalı Booking.com'un, '... Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulmasına...' karar verilmişti. İş bu kararın kaldırılması için davalılarca tekrar istinaf yoluna başvurulmuş olup, TC İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/1504 dosya no.lu, 2018/1125 karar no.lu ilamında, davalı itirazlarının tekrar reddine karar verilmiştir."

Yabancı ve yerli turistlerin en çok başvurdukları seyahat ve tatil platformu Booking.com geçtiğimiz yılın mart ayında TÜRSAB'ın açtığı dava sonrasında haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle kapanmıştı. Booking.com üzerinden Türkiye'de rezervasyon yapılamazken, yurtdışı rezervasyonlarda ise site halen hizmet veriyor. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
booking.com mahkeme

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